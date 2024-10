Weer nepagenten actief in Utrecht; meerdere slachtoffers afgelopen weekend

Er zijn weer nepagenten actief in Utrecht. Daar waarschuwt de politie voor. Er zijn vorige week meerdere meldingen binnengekomen. Zondag heeft een oplichter die zich voordeed als wijkagent, via een babbeltruc meerdere spullen meegenomen van een oudere dame.

Met babbeltrucs maken deze zogenaamde agenten waardevolle spullen buit van vooral oudere mensen. “We vragen iedereen om hier alert op te zijn en oudere mensen om u heen hiervoor te waarschuwen”, aldus de politie.

De dame die zondag het slachtoffer was, werd door een nep-wijkagent wijsgemaakt dat men ’s nachts probeerde in te breken. Daarom was het beter om sierraden en bankpassen veilig te stellen. Vervolgens werden haar waardevolle spullen meegenomen door de oplichters.

Ook een andere babbeltruc dit weekend leidde tot het buitmaken van diverse goederen uit een woning van oudere mensen. Daarnaast hebben drie pogingen tot een babbeltruc tot niets geleid, dankzij de alertheid van de bewoners. Omdat deze bewoners het niet vertrouwden hebben ze de oplichters niets meegegeven.

De politie heeft onderstaande tips.