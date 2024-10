Weer tijdelijk cameratoezicht in winkelcentrum Lunetten in Utrecht Cameratoezicht. Foto: DUIC

Wederom worden er twee tijdelijke camera’s opgehangen in de omgeving van winkelcentrum Lunetten in Utrecht. De directe aanleiding van het extra toezicht is niet bekend, maar de gemeente schrijft dat de camera’s worden ingezet om de veiligheid te verbeteren.