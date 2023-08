Weer twee tieners opgepakt in onderzoek naar straatroven in Máximapark in Utrecht Archieffoto Máximapark. Het Utrechts Archief

De politie in Utrecht heeft nogmaals twee tieners opgepakt in het onderzoek naar meerdere straatroven in het Máximapark. De jongens zijn 14 en 16 jaar oud. Afgelopen maandag werden al twee jongens van 15 en 16 jaar gearresteerd.