Weer Utrechter gearresteerd voor poging plofkraak Duitsland

De politie heeft een 24-jarige man uit Utrecht gearresteerd die wordt verdacht van een poging plofkraak in Duitsland. Al eerder werd een andere verdachte aangehouden na een achtervolging die eindige op de A27 bij Utrecht waar drie personen de wagen achterlieten en te voet verder vluchtten.

In de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 april probeerden de drie verdachten een plofkraak te plegen bij een pinautomaat in het Duitse dorp Herzogenrath. Het mislukte.

Die nacht wisten de verdachten in een Audi RS3 lange tijd te ontkomen aan politiewagens en -helikopter, totdat de auto langs de snelweg A27 werd achtergelaten bij Utrecht. Twee van de verdachten ontkwamen alsnog te voet, terwijl de derde in de omgeving van de auto werd aangehouden.

Tijdens het onderzoek ter plaatse in en rond de auto werd een explosief gevonden. De EOD werd ingeschakeld om het explosief te verwijderen. In de Audi werden nog meer spullen gevonden die erop duiden dat de mannen vermoedelijk in Herzogenrath een plofkraak wilden plegen. De recherche denkt dat ze meer plofkraken of pogingen hiertoe op hun geweten hebben.

Aanhouding door volhardende recherche

De recherche heeft de afgelopen maanden veel gedaan in het onderzoek. Ook werden de opsporingsprogramma’s Opsporing Verzocht en Bureau Hengeveld ingezet. Door het onderzoek werd de identiteit van een tweede verdachte bekend. Deze man werd in de vroege ochtend van maandag 26 september aangehouden. Het gaat om een 24-jarige man uit Utrecht.

