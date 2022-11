Wiet, cocaïne en duizenden euro’s contant geld in woning Utrechtse Geuzenwijk; zeven aanhoudingen

In de Geuzenwijk heeft de politie Utrecht Noord donderdag zeven mensen aangehouden die worden verdacht van het dealen van drugs. Ook vond de politie 45 gripzakjes wiet, 80 pakjes met cocaïne en 3000 euro contant geld in een woning. Alles werd in beslag genomen.

De Utrechtse politie kreeg de afgelopen tijd naar eigen zeggen veel meldingen binnen van buurtbewoners via het anonieme meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Die meldingen gingen over het dealen van drugs in de Geuzenwijk.

“Uit de informatie bleek dat een familie vanuit hun eigen woning een drugslijn zou runnen”, schrijft de politie op Instagram. “Hierop hebben wij gisteravond met verschillende teams een actie ingezet om de criminele activiteiten te doen stoppen.”

Door de samenwerking werd het komen en gaan van de dealers duidelijk. Daardoor konden er uiteindelijk zeven verdachten worden aangehouden en werden in de woning de drugs en het contant geld gevonden.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Politie Basisteam Utrecht Nrd (@politie_utrechtnoord)

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.