Wijkagent vindt na tip grote hoeveelheid drugs en illegaal vuurwerk in centrum Utrecht; twee verdachten aangehouden

Via een tip kwam een wijkagent uit Utrecht-Noord erachter dat er via sociale media illegale spullen zouden worden verhandeld in Utrecht. Na onderzoek en observaties werd een inval gedaan in een woning in het centrum, het huis werd inderdaad gebruikt voor opslag en verwerking van drugs. Er zijn twee personen aangehouden.

Toen de wijkagent de tip ontving, besloot hij een groot onderzoek in te stellen. Daaruit bleek dat het om een adres in het werkgebied van de politie Utrecht-centrum ging. Het desbetreffende team werd ingeschakeld, samen met de recherche en een aanvullend flexteam die ondersteuning bood tijdens de aanhouding. De zaak leidde uiteindelijk uit tot de aanhouding van twee personen die grote hoeveelheden drugs en vuurwerk verhandelden.

Inval

Nadat de politie de verdachten een tijdje in de gaten had gehouden, merkte het flexteam een overdracht op, wat genoeg reden was om de woning van de verdachten te betreden. Tijdens de inval deden de verdachten nog een poging om producten te verstoppen, maar verschillende attributen in de woning verraadden de werkzaamheden van het tweetal. De politie trof grote hoeveelheden drugs aan, waaronder een zak met MDMA of xtc, tientallen envelopjes met cocaïne en tientallen kilo’s aan illegaal zwaar vuurwerk.

De politie waarschuwt in een bericht voor het gevaar van illegaal vuurwerk. “Naast dat het illegaal is, is het ook ontzettend gevaarlijk voor de gebruikers zelf. Zo kan het vuurwerk misschien eerder afgegaan en klapt het op het moment dat je het nog in je hand hebt. Daarnaast is de opslag ervan ook gevaarlijk. Niet alleen voor jou, maar ook voor je omgeving. Het kan leiden tot serieuze explosies.”

In de woning zijn twee meerderjarige verdachten aangehouden. Een derde persoon is vanwege zijn leeftijd ontboden en moet zich op een later tijdstip melden bij de politie.