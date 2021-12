Wilde achtervolging door Utrecht: bestuurders van scooter gereden, politieauto geramd

De politie heeft donderdagavond na een wilde achtervolging dwars door Utrecht twee verdachten aan gehouden. Ze worden verdacht van een poging tot inbraak in een pand op de Cartesiusweg. De twee mannen, een 32-jarige Utrechter en een 35-jarige Maarssenaar, sloegen daarbij op de vlucht voor de politie. Tijdens de achtervolging reed de vluchtauto onder meer twee bestuurders van hun scooter en werd er ingereden op een politieauto.

Volgens een woordvoerder van de politie reden de verdachten tijdens de achtervolging door rood en werd er spookgereden. Ook beschadigden ze stilstaande voertuigen en reden ze twee bestuurders van hun scooter. Een van de bestuurders raakte daarbij lichtgewond, de twee scooters raakten zwaarbeschadigd.

De achtervolging ging onder meer door Oog In Al, Ondiep, Zuilen en Overvecht. Uiteindelijk eindigde die in de Schaakbuurt. “Er kwamen meer dan twintig auto’s voorbij in een hele korte tijd”, zegt een omwonende.

De politie bevestigt dat er inderdaad “groot is ingezet” bij de achtervolging. Maar om hoeveel politieauto’s het precies ging, is niet duidelijk.

Een van de omwonenden legde het einde van de achtervolging vast en zag hoe de verdachten werden aangehouden:

Het geluid in bovenstaand filmpje is bewerkt om de privacy van de filmende omwonende te waarborgen.