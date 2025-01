Winkeldief op driewieler probeert in Utrecht te ontkomen aan de politie

De politie in Utrecht heeft de achtervolging moeten inzetten op een mogelijke dief die ervandoor ging op een driewieler. Dat gebeurde nadat de man bij een drogisterij vermoedelijk meerdere scheerproducten had gestolen. Eenmaal aangehouden bleek de verdachte een lange lijst met vergrijpen op zijn naam te hebben.

De man werd op heterdaad betrapt en ging er toen snel op zijn driewieler vandoor. “Met meerdere eenheden zijn wij met spoed naar de winkel gereden”, schrijft de politie op Instagram. “Aanrijdend trof een onopvallende eenheid een fanatieke winkelmedewerker die de achtervolging te voet had ingezet. Al bellend rende zij in de richting waar de verdachte was weggevlucht om ons vervolgens in de juiste richting te wijzen.”

200 delicten

Erg lang duurde de achtervolging niet, en al snel kon de politie de man staande houden. Het bleek dat de verachte meer op zijn kerfstok had. “De verdachte, met inmiddels meer dan 200 (!) delicten op naam, had al eerder een winkelverbod voor de betreffende winkel gehad.”

De driewieler van de man is is in beslag genomen omdat deze is gebruikt bij het plegen van een misdrijf, schrijft de politie. Waarom de verdachte de driewieler gebruikte is niet bekend. De man had geen fysieke beperking volgens de politie.