Winkeliers van Hoog Catharijne in Utrecht mogen gezamenlijk een zwarte lijst van winkeldieven maken

Bijna zestig winkels in Hoog Catharijne in Utrecht hebben van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toestemming gekregen om een zwarte lijst met winkeldieven op te stellen. Hierdoor mogen winkeliers onderling namen en foto’s delen van mensen die eerder iets hebben gestolen of personen die overlast hebben veroorzaakt.

Door de vergunning die de winkeliers van de AP hebben gekregen, moet het voor de ondernemers makkelijker worden om elkaar te waarschuwen. In het protocol staat dat als een winkeldief betrapt wordt, diegene bij de desbetreffende zaak een winkelverbod voor een jaar krijgt. Alle andere winkels met de vergunning worden dan automatisch gewaarschuwd voor deze persoon. Mocht de verdachte in een jaar tijd ook bij een andere winkel in Hoog Catharijne iets stelen, dan geldt er een verbod van een jaar in alle winkels in het winkelcentrum.

Bij het aanvragen van een vergunning zijn winkeliers verplicht om een protocol en risicoanalyse op te sturen naar de AP. In dit protocol staat hoe de ondernemers informatie van de verdachten verwerken en onder welke voorwaarden deze personen op de zwarte lijst mogen staan.

Een veilige buurt

Vicevoorzitter van het AP, Monique Verdier, zegt op NPO Radio 1 dat het belangrijk is dat winkeliers elkaar kunnen waarschuwen voor overlastveroorzakers of dieven. “Jij kunt als drogist de dief die jij al twee keer hebt betrapt wel weren uit jouw winkel, maar je wilt natuurlijk niet dat diezelfde dief het dan bij een collega-ondernemer probeert. Ondernemers willen op elkaar kunnen letten en samen voor een veilige buurt zorgen.”

Maar zomaar een naam doorsturen naar een andere winkel of een foto op de winkelruit plakken mag niet. Het delen van zulke gevoelige informatie is iets dat zorgvuldig gedaan moet worden. Enkel onder strenge voorwaarden mogen winkeliers de zwarte lijst delen. Een van de voorwaarden is dat altijd iemand van de politie, gemeente of het Openbaar Ministerie betrokken moet zijn bij het waarschuwen van winkeliers.