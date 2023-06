Woning aan Berezinadreef in Utrecht beschoten; moeder en twee kinderen lagen binnen te slapen

In de nacht van donderdag op vrijdag is rond 01.50 uur een woning beschoten aan de Berezinadreef in Utrecht. De politie is op zoek naar de daders van de beschieting en ontvangt graag camerabeelden en andere informatie over deze zaak.

Volgens de politie lagen de moeder en twee kinderen te slapen, toen de moeder plots wakker schrok van het gerinkel van gebroken glas. “De moeder keek uit het raam en zag een groep van drie tot vijf personen met een vuurwapen op de woning schieten. Zowel de voorkant van de woning, als de achterkant van de woning werd onder vuur genomen”, aldus de politie.

Een deel van de daders zou vervolgens te voet zijn gevlucht in de richting van het winkelcentrum Overkapel. De overige daders zijn volgens de politie in een kleine, donkere personenauto gevlucht. De politie is daarom op zoek naar meer informatie: “We komen graag te weten wie hier betrokken bij zijn en ontvangen graag (camera)beelden en/of informatie over de vluchtauto.”

Getuigen worden gevraagd zich te melden. Dat kan telefonisch of via het tipformulier van de politie.