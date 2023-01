Woning aan Pieter d’Hontlaan in Utrecht beschoten; politie roept getuigen op 112 te bellen

Een woning aan de Pieter d’Hontlaan in Utrecht is in de nacht van dinsdag op woensdag beschoten. Er zijn volgens de politie geen gewonden gevallen.

De woning in Leidsche Rijn werd tussen 01.30 en 02.00 uur beschoten. In ieder geval in een raam op de eerste verdieping zit een mogelijk kogelgat. De politie is momenteel aanwezig voor het onderzoek.

Het is niet bekend of er op het moment van de beschieting iemand thuis was. Ook is niet duidelijk waarom de woning beschoten is.

De politie laat via sociale media weten op zoek te zijn naar mensen met meer informatie. “Laat het ons direct via 112 weten.”