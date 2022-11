Zakkenrollers stelen tas van slapende dakloze man in Hoog Catharijne en worden betrapt door cameratoezicht

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag twee mannen opgepakt die in Hoog Catharijne een slapende dakloze man van zijn tas hadden beroofd. De mannen waren te zien op camerabeelden en werden op die manier betrapt.

De dakloze man lag in het winkelcentrum te slapen, met zijn rugzak naast zich. Beveiligers van Hoog Catharijne zagen op camerabeelden dat twee mogelijke zakkenrollers om de slapende man heenliepen en zijn rugtas met belangrijke persoonlijke spullen meenamen.

De twee mannen gingen ervandoor in de richting van het Stationsplein, maar werden daar al opgewacht door de politie en de beveiligers. De mannen zijn aangehouden voor diefstal en moeten zich verantwoorden voor de rechter. De dakloze man heeft aangifte tegen hen gedaan.

