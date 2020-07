Zamir M. ook in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar celstraf voor moord op ex-vriendin

Ook in hoger beroep is Zamir M. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar en tbs met dwangverpleging. In juli 2018 vermoorde hij de 24-jarige Utrechtse studente Laura Korsman.

De rechter vond dat er genoeg bewijs was om M. te veroordelen voor moord met voorbedachte rade. Op 11 juli 2018 heeft M. lange tijd gewacht tot het slachtoffer alleen thuis was. Daarna heeft hij haar in haar kamer veertig keer gestoken en gesneden, waardoor het slachtoffer overleed.

M. en Korsman hadden een tijdje een relatie. Nadat het slachtoffer de relatie verbrak is M. haar lastig gaan vallen. Hij volgde haar, kwam naar haar werk, stuurde haar berichten en drong zelfs haar woning binnen. M. is daarom ook veroordeeld voor stalking.

M. bleef tijdens de rechtszaak volhouden dat hij handelde uit noodweer. Het hof geloofde dit echter niet. Uit onderzoek bleek wel dat M. een persoonlijkheidsstoornis heeft. Hij is daarom verminderd toerekeningsvatbaar, wat leidde tot een lagere straf.