Zeker vier gewapende berovingen op één avond in Utrecht; politie pakt zes jonge verdachten op

De politie heeft afgelopen nacht zes jonge verdachten aangehouden voor zeker vier gewelddadige berovingen in Utrecht. In een tijdsbestek van een aantal uur beroofde de groep onder bedreiging van een wapen zeker vier mensen op verschillende plekken in Utrecht. De zes verdachten zijn tussen de 15 en 19 jaar oud.

De politie kreeg donderdagavond om 22.20 uur de eerste melding van een gewelddadige beroving, waarop later op de avond en ’s nachts nog drie soortgelijke meldingen volgden. De berovingen waren op verschillende plekken in Utrecht. De daders sloegen één keer toe in het Wilhelminapark, één keer op het Maarschalkerweerdpad in Lunetten en twee keer in het Griftpark.

Het lijkt er volgens de politie op dat de slachtoffers willekeurig werden gekozen. In alle gevallen werden zij beroofd van persoonlijke eigendommen, zoals hun telefoons.

In de loop van de nacht kon de politie zes verdachten van tussen de 15 en 19 jaar oud aanhouden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Ook is nog niet duidelijk of er meer mensen beroofd zijn die zich nog niet hebben gemeld. Zij worden opgeroepen alsnog contact op te nemen met de politie.