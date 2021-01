Zes jaar celstraf en tbs voor runnen jongensbordeel in Utrechtse wijk Overvecht

De rechtbank Midden-Nederland heeft twee Utrechtse mannen veroordeeld voor mensenhandel van meerdere kwetsbare jongens, onder wie minderjarigen. De mannen krijgen een gevangenisstraf van zes jaar en tbs met dwangverpleging.

De twee mannen van 60 en 65 jaar oud maakten zich in 2017 en 2018 schuldig aan mensenhandel. Ze benaderden meerdere kwetsbare jongens via internet, met het doel deze jongens in te zetten in de prostitutie. Een deel van de slachtoffers was nog minderjarig.

Beide mannen werden eerder veroordeeld voor soortgelijke misdaden. Ze zouden stoornissen hebben, die volgens de rechtbank behandeld moeten worden. Vanwege deze stoornissen komt er bovenop de zes jaar celstraf tbs met dwangverpleging.

In november 2020 werden de Utrechters aangeklaagd voor mensenhandel, verkrachting, ontucht en het maken van kinderporno. Het Openbaar Ministerie eiste toen celstraffen van acht en tien jaar en tbs met dwangverpleging. De opgelegde straffen zijn lager, omdat niet voor alles voldoende bewijs was. Ook wil de rechtbank dat de mannen op kortere termijn worden behandeld.

Zeven slachtoffers

De mannen werden in het voorjaar van 2019 aangehouden toen een van de mannen jongens ophaalde uit een instelling. Na onderzoek bleek dat de twee een escortbureau runden vanuit hun woningen in Overvecht. Kwetsbare jongens van net wel, of net geen 18 jaar werden ingezet voor prostitutie.

In totaal maakten de twee zeven slachtoffers. Volgens de rechtbank hebben zij hierbij nooit rekening gehouden met de gevolgen voor hun slachtoffers. De mannen waren alleen bezig met het geld dat er aan de jongens te verdienen viel en op de seksuele voordelen voor zichzelf.