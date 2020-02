Zes maanden cel voor diefstal na babbeltruc bij 77-jarige Utrechtse

Een 38-jarige man heeft 6 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk, gekregen voor een babbeltruc. Door een babbeltruc wisten hij en zijn twee handlangers bij een 77-jarige Utrechtse thuis binnen te dringen.

Het incident gebeurde vorig jaar op 7 december. Omstreeks 18.30 uur belde de man aan bij het slachtoffer. Zij is op dat moment voor zichzelf en een vriendin aan het koken, die ook aanwezig is in de woning.

De man vertelde dat hij bezig is met een klus voor het bedrijf tegenover de woning en dat er een waterleiding kapot is gegaan. Hij vraagt aan het slachtoffer of hij even mag binnen komen om het water uit de kraan te controleren, want er zou misschien zand in kunnen zitten.

Op het moment dat het slachtoffer met de man naar de keuken loopt, komt er een vrouw binnen die naar de vriendin toeloopt in de woonkamer. Zij richt zich meermaals op een vervelende manier tot de vriendin, die daardoor sterk de indruk krijgt dat de vrouw op haar tas uit is. Die vrouw blokkeert opzettelijk haar zicht zodat zij niet kan zien dat er een derde persoon binnen komt, die direct naar boven gaat.

Afleiding

Het slachtoffer wordt bezig gehouden in de keuken en ziet de derde persoon niet. Nadat de man het water heeft gecontroleerd, moet ze het gootsteenkastje leeghalen om te kijken of er geen lekkage is. Als de ze keuken probeert te verlaten, wordt ze stevig bij de arm gegrepen door de man en tegengehouden. Ook probeert hij haar af te leiden door meermaals aan haar kleding te zitten.

Dan vraagt de man het slachtoffer om mee te gaan naar de badkamer boven, om toch ook daar even naar de leidingen te kijken. Hij vraagt ook de vriendin om mee te gaan, maar omdat zij slecht ter been is, kan zij niet de trap op. Het slachtoffer ziet niks ongewoons wanneer ze boven aankomt.

Niet gelukt

Omstreeks 19.15 uur verlaten de verdachten de woning. Maar pas wanneer het slachtoffer ’s avonds laat naar bed gaat ziet ze dat de bovenverdieping is doorzocht en dat haar gouden oorbellen weg zijn. Ook is er geprobeerd om de brandkluis open te breken met een schaar maar dat is de daders niet gelukt.

De kluis zit ingebouwd in een kast, en op de deur van die kast zijn bloedsporen gevonden die uiteindelijk naar de derde persoon leiden, de 38-jarige man uit Enschede.

De man heeft op zitting bekend en zijn excuses aangeboden. Maar de officier van justitie rekent het de man zwaar aan dat hij en zijn handlangers op ‘zo’n schofterige manier misbruik hebben gemaakt van een kwetsbaar persoon’. Het slachtoffer vertelde op zitting dat zij en haar vriendin nog veel last hebben van het incident. Ze voelen zich niet meer veilig thuis en hebben moeite met slapen.

Volgens de officier van justitie was een gevangenisstraf terecht vanwege de ernst van het feit en het lange strafblad van de dader. Daarom eiste hij een celstraf van acht maanden onvoorwaardelijk. De andere twee verdachten zijn nog niet gevonden.