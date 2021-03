Zesde drugsdealer van 2021 opgepakt in Utrechtse wijk Lombok

Een drugsdealer is vrijdag opgepakt in de Utrechtse wijk Lombok. Het is volgens de politie de zesde aanhouding van dit jaar.

Agenten hebben de afgelopen dagen meerdere tips gekregen over een dealer die in Lombok op de fiets drugs bezorgd. Vrijdag kwam de politie de verdachte op het spoor. Nog geen tien minuten later waren agenten getuige van een deal. De verdachte is daarop aangehouden.

Hij had volgens de politie een grote hoeveelheid drugs en contact geld bij zich. Vorige week werd ook al een vermoedelijke dealer gearresteerd. Daarmee staat de teller voor Lombok voor 2021 op zes gearresteerde personen die verdacht worden van drugs dealen.

“Mooi om te zien dat de meldingen uit de wijk omgezet kunnen worden in mooie resultaten. Samen houden we Lombok leefbaar en veilig! Bedankt allemaal”, laat de politie weten via sociale media.