Zeven woninginbraken in één nacht in omgeving Biltstraat

In de omgeving van de Biltstraat in Utrecht zijn in de nacht van dinsdag op woensdag zeven woninginbraken gepleegd. De politie is nog op zoek naar de verdachte.

De inbraken waren in huizen aan de Gasthuisstraat, Sweelinckstraat en Poortstraat. De politie zoekt in ieder geval één verdachte: een kleine, gedrongen man met zwarte kleding.

Volgens een woordvoerder van de politie is het nog te vroeg om te zeggen of er mogelijk meerdere verdachten zijn. Ook is niet duidelijk of bij de inbraken spullen zijn meegenomen.

De politie vraagt getuigen om contact op te nemen met de politie. Ook mensen met camerabeelden van de straten kunnen zich melden.