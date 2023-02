Zoektocht naar verdachte van overval op Kruidvat in centrum Utrecht gaat door

Nog steeds wordt gezocht naar een verdachte van de overval op het Kruidvat aan het Vredenburg in Utrecht. Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan zaak. Een van de verdachten is al opgepakt, maar de ander is nog voortvluchtig.