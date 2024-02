Zonnestudio SunQueen aan Amsterdamsestraatweg in Utrecht overvallen; verdachte aangehouden

De zonnestudio SunQueen op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is maandagavond overvallen. De dader ging er op de fiets vandoor en werd even later aangehouden. Het is niet bekend of de man iets gestolen heeft.



Rond 20.15 uur kwam er bij de alarmcentrale een melding binnen over een incident bij zonnestudio SunQueen aan de Amsterdamsestraatweg. De politie was snel ter plekke, maar de dader was er al op de fiets vandoor gegaan.

Wat de man precies buit wilde maken, en wat hij daadwerkelijk heeft meegenomen, is niet bekend. Kort na het incident werden mensen via Burgernet opgeroepen naar de verdachte uit te kijken. Het zou gaan om een man met grijze kleding en een Louis Vuitton tas. Korte tijd na de overval werd de man aangehouden.