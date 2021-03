Zware mishandeling van duo in Leidsche Rijn vanavond in Opsporing Verzocht

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond aandacht besteed aan de zware mishandeling van twee mannen in Leidsche Rijn.

Het duo werd op 15 januari vlakbij de uitgang van de parkeergarage van Leidsche Rijn Centrum zwaar mishandeld door meerdere mannen. Vier mannen kwamen op de twee slachtoffers af, waarna een van hen met een mes dreigde en geld eiste.

Een van de twee slachtoffers werd tegen zijn knie getrapt en is naar het ziekenhuis gebracht om aan zijn letsel behandeld te worden.

De daders maakten alleen een plastic tas met wat persoonlijke spullen buit. De politie is nog altijd op zoek naar ze en verspreidt daarom via Opsporing Verzocht nogmaals hun signalement. Het programma zendt ook bewakingsbeelden uit waarop drie van de daders duidelijk te zien zijn.

