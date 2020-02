Zware mishandeling zonder aanleiding op Janskerkhof; Politie zoekt getuigen

Twee mannen zijn in de nacht van woensdag op donderdag zonder duidelijke reden aangevallen op het Janskerkhof. Een van de twee slachtoffers ligt in het ziekenhuis.

De zware mishandeling was in de nacht van woensdag 12 op donderdag 13 februari op het Janskerkhof rond 01.00 uur. Het slachtoffer liep met een vriend over het Janskerkhof. Midden op het plein werden zij zonder duidelijke aanleiding aangevallen door een groep van vier onbekende mannen. De verdachten schopten en sloegen de beide slachtoffers.

Eén van slachtoffers werd hierbij zodanig mishandeld dat hij voor onderzoek naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. Hij is voor nader medisch onderzoek opgenomen.

Van de verdachten is slechts een beperkt signalement bekend. Het zou gaan om drie blanke en een getinte verdachte. De politie is een onderzoek gestart naar de verdachten.