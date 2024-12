100.000 euro extra voor kleine culturele instellingen – zoals Museum Zuilen – in Utrecht Wim van Scharenburg van Museum Zuilen (foto Ton van den Berg)

Kleine culturele instellingen in Utrecht kunnen de komende twee jaar op extra geld rekenen van de gemeente. Voor 2025 en 2026 is er in totaal 100.000 euro beschikbaar gesteld om organisaties als Museum Zuilen en het Stadsdichtersgilde te ondersteunen. Dit soort partijen vielen eerder dit jaar buiten de boot bij andere culturele subsidies.