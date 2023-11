20.000 bezoekers uit 60 landen luisteren in Utrecht naar geluiden die op andere plekken nauwelijks te horen zijn

Zo’n 20.000 bezoekers uit zestig verschillende landen kwamen afgelopen weekend naar Utrecht voor festival Le Guess Who?. Het evenement stond in het teken van geluiden die op andere plekken niet of nauwelijks te horen zijn. Het is muzikaal gezien een van de meest vooruitstrevende festivals ter wereld.

Le Guess Who? wordt ook wel getypeerd als een ontdekkingstocht langs een ongekende diversiteit aan luisterervaringen en muzikale stromingen.

Tijdens de openingsavond debuteerde The Anonymous Project, waarbij verschillende artiesten anoniem optraden in een kubus in de Grote Zaal van TivoliVredenburg. Het was een ruimte voor artiesten om vrij te experimenteren en voor luisteraars een pure luisterervaring.

Nieuwe geluiden

Andere hoogtepunten waren onder meer de Pakistaanse qawwali-zanger Faiz Ali Faiz, hiphop legendes Antipop Consortium die hun langverwachte comebackshow gaven – hun eerste Europese optreden sinds 2009 – en The Harvest Time Project waarbij een eerbetoon gebracht werd aan de in 2022 overleden Pharoah Sanders, een icoon van de spirituele jazz.

De organisatie van het festival schrijft: “Naast een oproep om te luisteren naar nieuwe geluiden is het ook een oproep om te blijven luisteren naar elkaar en meer empathie te creëren. Le Guess Who? is overtuigd van de kracht van muziek om een diepere verbinding met de wereld om ons heen te ervaren en om nieuwe inzichten en ideeën te stimuleren.”

U?

Tegelijk met Le Guess Who? vond ook het gratis festival U? plaats. Dit evenement trok ook duizenden bezoekers naar tal van locaties in de stad. Het programma werd gemaakt voor, maar vooral mét Utrecht, om de creativiteit van de stad in al zijn diversiteit te vieren. Twee dagen lang waren er in Utrecht Zuid, West en het centrum 150 programma’s te zien en ervaren, variërend van muziek, kunst, spoken-word, exposities en dans tot sport, workshops, VR, AI en zelfs een eendaags pretpark.