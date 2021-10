3D-tekeningen van Utrechtse architect vanaf dinsdag te zien in Stadhuis

De 3D-tekeningen van de Utrechtse architect Peter Heideman zijn van 5 tot en met 28 oktober te zien in het Stadhuis. De architect maakt de Escher-achtige tekeningen van verschillende gebouwen, waaronder zijn eigen woning in Voordorp.

Plafond, wanden en gevelaanzichten zijn in één blik te zien in de schetsen van Peter Heideman. “3D-ruimte gevat in een 2D-vlak’, omschrijft Heideman zijn werk. Hiermee heeft hij zijn eigen manier gevonden om gebouwen te illustreren.

Heideman maakt tekeningen van gebouwen die hij de afgelopen 20 jaar ontworpen heeft. Dat zijn onder meer zijn eigen woning die in Voordorp staat. Ook het Kashuis, een collectief particulier woningbouwproject op de Veemarkt, is in beeld gebracht.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Oogopslag

“Alle ruimtes zijn in de tekeningen in een plat vlak ontvouwen perspectieven, wat de samenhang tussen alle ontwerponderdelen visueel tastbaar maakt. Klinkt ingewikkeld, maar deze schetsen laten je in één oogopslag de ruimtelijke verbeelding en het gerealiseerde resultaat zien. Op deze manier heb je geen maquette nodig in de communicatie tussen architect, opdrachtgever en bouwer.”

Heideman: “De schetsen nemen je als het ware mee op een beweging door de ruimte heen. De tekeningen liggen meer op het grensgebied van kunst en architectuur. Ik kan op deze manier heel selectief zijn in wat ik laat zien, ik kan overbodige informatie weglaten. Dat is niet het geval bij een foto of 3D-rendering.”

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen

Stadhuis

Het werk van Peter Heideman is opgenomen in de Tchoban Foundation en het Museum voor Architectuurtekeningen in Berlijn. Ook is hij in 2020 genomineerd voor de Rietveldprijs. Deze maand zijn de tekeningen gratis te bekijken in het Stadhuis in Utrecht.