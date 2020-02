83 Utrechtse organisaties vragen 18,7 miljoen euro cultuursubsidie aan voor 2021-2024

83 Utrechtse organisaties hebben voor de periode 2021-2024 cultuursubsidies aangevraagd voor een totaalbedrag van 18,7 miljoen euro. Er is 13,8 miljoen euro beschikbaar. Een commissie gaat de aanvragen beoordelen.

De gemeente Utrecht geeft subsidies aan culturele instellingen. Een deel van deze subsidies gaat via vierjarige periodes. Culturele instellingen konden de afgelopen tijd plannen indienen voor de periode 2021 tot en met 2024. Dit deden zij aan de hand van de cultuurnota Kunst kleurt de stad. Welke 83 organisaties subsidie hebben aangevraagd wordt niet bekendgemaakt.

Beoordeling

Een adviescommissie van experts op het gebied van professionele- en amateurkunst gaat de aanvragen inhoudelijk beoordelen. Zij toetst de plannen aan de criteria uit de cultuurnota en daarbij ook op verscheidenheid en inclusiviteit.

Ook wijst de gemeente erop dat het belangrijk is dat het totale cultuuraanbod van alle gesubsidieerde partijen ervoor zorgt dat ‘Utrecht een bruisende cultuurstad blijft van, voor en door iedereen met (inter)nationale aantrekkingskracht’.

Voor de zomer

De adviescommissie adviseert de gemeente of de plannen van de organisaties bijdragen aan een cultuurstad zoals beschreven staat in de cultuurnota. Omdat er 40 procent meer geld is aangevraagd dan er beschikbaar is, moet de commissie scherp kijken naar de plannen.

Voor de zomer volgt een besluit van de gemeente en horen de organisaties op hoeveel subsidie zij de komende vier jaar mogen rekenen. Dan wordt ook bekend welke organisaties dit zijn. Het Centraal Museum, de Stadsschouwburg, TivoliVredenburg en ’t Hoogt hebben uitzonderingsposities en vallen dus buiten deze regeling.