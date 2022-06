900 jaar Utrecht: een feest van legacy

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Utrecht.

Het zal je niet ontgaan zijn: dit jaar viert de stad Utrecht zijn 900e verjaardag. De gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen om dit op een laagdrempelige manier te vieren, waarbij alle Utrechters betrokken worden. Om dit tot een succes te maken, is het Utrecht 900 Comité in het leven geroepen, dat bestaat uit een vertegenwoordiging van Utrechtse organisaties. Voorafgaand aan en ook tijdens de viering spreekt DUIC steeds 2 mensen die aan het comité zijn verbonden. Deze keer zijn dat directievoorzitter van Rabobank Utrecht Rients Schuddebeurs en Halima el Ghamarti, directeur van BOKS Jongerencultuurhuis.

Tussen 2 juni en 11 november dit jaar vieren we dat het precies 900 jaar geleden is dat Utrecht stadsrechten kreeg. Om dit feest voor en door Utrechters in goede banen te leiden, werd het Utrecht 900 Comité opgericht. ‘’Het comité heeft een multidisciplinaire samenstelling’’, legt Rients Schuddebeurs uit. ‘’Er zit bijvoorbeeld iemand uit de culturele sector in, iemand uit de sportsector, iemand van de vrijwilligerskant… En dan vertegenwoordig ik eigenlijk het bedrijfsleven.’’

Halima el Ghamarti werkt bij BOKS Jongerencultuurhuis veel samen met jongeren, die daar gestimuleerd worden hun creativiteit te uiten. ‘’Ik probeer in het Utrecht 900 Comité te kijken of er wel genoeg voor die jongeren te doen is en hoop ervoor te zorgen dat de talenten wat meer presentatiemogelijkheden krijgen’’, vertelt ze.

Mooie ervaring

Het is alweer een kleine maand geleden dat het feest werd afgetrapt, met onder andere het concert van Kensington op de Domtoren. Schuddebeurs: ‘’Dat vond ik echt indrukwekkend. Het was goud, letterlijk. Met de zon die onderging, de pleinen die helemaal vol stonden… Daarnaast was het in het hartje van Utrecht, waar de oude tijd onder de nieuwe tijd stond. Kensington als de nieuwe tijd, en de Domtoren als de oude tijd. Het fundament van Kensington was de Dom, en dat is de geschiedenis van Utrecht. Ik vond het een vondst.’’

Inmiddels is de viering van Utrecht 900 al een paar weken bezig en tot nu toe verloopt alles naar tevredenheid, vertelt El Ghamarti. ‘’Ik merk dat jongeren van BOKS nu heel veel optreden, elk weekend zit vol. Ze worden vaker geboekt, doen aan veel wijkfeesten mee… Ze voelen dat er nu iets gaande is waar zij samen met andere wijken en jongeren ook onderdeel van zijn. Ik word er heel blij van om te zien dat jongeren en kinderen die vaak afstand hebben tot deelnemen nu op een leuke en feestelijke manier die kans krijgen, en daar een mooie ervaring aan overhouden.’’

Toekomst

Uiteindelijk hopen Schuddebeurs en El Ghamarti dat de viering van Utrecht 900 vooral op de lange termijn z’n vruchten afwerpt. ‘’Ik vind het bij dit soort jubilea heel belangrijk dat er nagedacht wordt over de legacy. Wat laat je achter? Als de jongeren gelukkiger zijn geworden dankzij dit feestje omdat ze dingen hebben geleerd of meegemaakt, is dat voor hun een investering in de toekomst’’, aldus Schuddebeurs. ‘’Uiteindelijk denk ik dat het belangrijk is dat je een imagoprint achterlaat. We zijn op allerlei manieren bezig om Utrecht op de kaart te zetten, zowel qua toerisme als bedrijfsleven. Je kunt bijvoorbeeld de ICT-sector in Utrecht op de kaart zetten door tijdens Utrecht 900 iets met virtual reality te doen. De kunst is om het zo te framen, dat de buitenwereld denkt ‘kijk, dat is de place to be’.’’

El Ghamarti sluit zich daarbij aan. ‘’Er gaat veel geld naartoe, en ondertussen kampen veel mensen met armoede. Ze missen elke dag iets en ondertussen is er een grote feeststemming in de stad. Het is belangrijk dat je die mensen een goed verhaal kunt vertellen. Uiteindelijk moeten dit soort events voortbouwen op wat er al is, zodat het iedereen iets oplevert.’’