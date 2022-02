900 jaar Utrecht: een feest van muren slechten

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Utrecht.

Over 5 maanden is het zover: de 900e verjaardag van de stad Utrecht. De gemeente Utrecht wil dit op een laagdrempelige manier vieren, waarbij alle Utrechters betrokken worden. Om dit tot een succes te maken, is het Utrecht 900 Comité in het leven geroepen, dat bestaat uit een vertegenwoordiging van Utrechtse organisaties. In aanloop naar de viering spreekt DUIC steeds 2 mensen die aan het comité zijn verbonden. Deze keer zijn dat bestuursvoorzitter van ROC Midden Nederland Johan Spronk en Judith Deynen, directeur-bestuurder van de Vrijwilligerscentrale Utrecht.

Tussen 2 juni en 11 november dit jaar vieren we dat het precies 900 jaar geleden is dat Utrecht stadsrechten kreeg. De gemeente Utrecht wil Utrechters zelf evenementen laten organiseren in die periode, omdat het een feest voor en door Utrechters moet zijn. Om alles in goede banen te leiden, werd het Utrecht 900 Comité opgericht. ‘’We hebben een heel grote groep kinderen en jeugd in de stad Utrecht. Daarom ben ik benaderd om lid te worden van het comité als vertegenwoordiger van alle onderwijsinstellingen in Utrecht’’, vertelt Johan Spronk. Judith Deynen vertegenwoordigt als lid van het comité vrijwilligers en organisaties die werken met vrijwilligers in de stad, vertelt ze. ‘’Ongeveer 40% van de Utrechters is op een of andere manier betrokken bij vrijwilligerswerk. Dat kan bijvoorbeeld in de wijk, bij een sportvereniging of bij een speeltuin zijn. Ik vond dat die mensen vertegenwoordigd moeten worden.’’

Blijvende verbindingen

Deynen hoopt dat er tijdens de viering voor langere tijd verbindingen ontstaan tussen verschillende initiatieven, organisaties en mensen. “Zo bundelen vrijwilligersorganisaties hun krachten met de 9r00te Utreg Quiz, waarbij bewoners uit tien verschillende wijken de strijd aangaan wie Utrecht het beste kent. Ter voorbereiding krijgen deelnemers een rondleiding om de wijk en de geschiedenis van de ander beter te leren kennen. Hierdoor zie je nog beter dat we als stad een gedeelde geschiedenis hebben. Hoe leuk zou het zijn wanneer we over 900 jaar terugkijken en dan zien dat de verbindingen die we nu leggen in de eeuwen er na tot mooie initiatieven hebben geleid. Verbindingen kunnen ook op kleinere schaal. Kijk bijvoorbeeld naar je buurman of buurvrouw die je al lang niet meer hebt gezien. Zorg ervoor dat hij of zij ook mee kan doen met het Utrecht 900 feest. Vooral in deze tijd.’’

Spronk sluit zich daarbij aan. ‘’Ik hoop ook dat we minder in hokjes gaan denken. Utrecht bestaat 900 jaar, maar de stadsmuren zijn ondertussen afgebrokkeld. Laten we ook de muren tussen bevolkingsgroepen en hoog- en laagopgeleiden weghalen, zodat we daar ook verbinding kunnen maken. Utrecht is de stad van het Utrecht Science Park, met onder andere de Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en het RIVM. Dat is allemaal heel belangrijk, maar de handen zijn ook belangrijk. Er moeten ook dingen gemaakt worden. Utrecht is een stad geweest van ambachten, een gildestad. Laten we dat na 900 jaar maar weer eens voor het voetlicht brengen.’’

Een mooi evenement dat daarbij past, is Skills The Finals, dat op 31 maart en 1 april plaatsvindt in de Jaarbeurs. Daarbij nemen ongeveer 1000 mbo’ers en vmbo’ers het tegen elkaar op om te zien wie het beste is in zijn of haar vakgebied. ‘’Dat gaat van metselen tot koken tot een marketingplan schrijven’’, aldus Spronk. ‘’Een van de redenen dat het dit jaar in Utrecht wordt georganiseerd, is die 900e verjaardag. Zodat we ervoor kunnen zorgen dat het vakmanschap er in deze 900 jaar oude gildestad weer toe doet.’’

Kleinere initiatieven

Iedereen die een leuk idee heeft voor een evenement of meer wil weten over de 900e verjaardag van onze stad, kan een kijkje nemen op www.utrecht900.nl. De gemeente Utrecht roept daarbij op om voor de laatste subsidieronde kleinere initiatieven in de wijken in te dienen. Voor deze ronde is nog € 150.00 beschikbaar. De deadline is 1 april 2022.