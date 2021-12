900 jaar Utrecht: een feest van verbinding

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Utrecht.

Volgend jaar is het zover: de 900e verjaardag van de stad Utrecht. De gemeente Utrecht wil dit op een laagdrempelige manier vieren, waarbij alle Utrechters betrokken worden. Om dit tot een succes te maken, is het Utrecht 900 Comité in het leven geroepen, dat bestaat uit een vertegenwoordiging van Utrechtse organisaties. De komende maanden spreekt DUIC steeds 2 mensen die aan het comité zijn verbonden. Deze keer zijn dat wethouder Anke Klein (voorzitter Utrecht 900 Comité) en algemeen directeur van FC Utrecht Thijs van Es (lid Utrecht 900 Comité).

Op 2 juni 1122 kreeg Utrecht als tweede stad in Nederland stadsrechten. Precies 900 jaar later, op 2 juni 2022, vindt de aftrap plaats van het verjaardagsfeest van de stad. Tussen die datum en 11 november 2022 zal er van alles worden georganiseerd. Niet door de gemeente Utrecht, maar door Utrechters zelf. ‘’We vonden het als gemeente belangrijkom de Utrechters zelf dingen te laten voorstellen en organiseren’’, vertelt Anke Klein.

‘’Het moet een feest zijn voor en door Utrechters. Dat kan bijvoorbeeld met je vereniging zijn, of met mensen uit je straat… Zo ontstaan er hopelijk allemaal nieuwe verbindingen. Ik denk dat we daar veel behoefte aan hebben, juist in deze ingewikkelde periode.’’

Om alles in goede banen te leiden, werd het Utrecht 900 Comité opgericht. Toen Thijs van Es gevraagd werd lid te worden van dat comité, hoefde hij niet lang na te denken. ‘’Ik vind het heel belangrijk dat we met elkaar vieren dat we 900 jaar bestaan als stad. Maar ook dat we daar trots op zijn. Ik denk dat het heel erg bij Utrechters past dat ze stille krachten zijn die ongelooflijk veel bereiken, zonder zichzelf op de borst te kloppen. Dan is het heel mooi dat we toch met elkaar stilstaan bij wat we allemaal hebben bereikt.’’

Zaadjes

Elke Utrechter die een activiteit wil organiseren ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum, kan daar bij de gemeente Utrecht subsidie voor aanvragen. In totaal is er €1,95 miljoen beschikbaar. Uiteindelijk hopen Klein en Van Es op een mooie periode waarbij verbinding centraal staat. ‘’Ik hoop dat we dankzij alle evenementen allemaal nog meer verbinding met Utrecht voelen, en ook trots op de stad zijn. Zodat we enorm veel energie krijgen om door te bouwen aan deze prachtige stad’’, aldus Van Es.

Klein sluit zich daarbij aan: ‘’Ik hoop dat er bij wijze van spreken in iedere straat in Utrecht iets gebeurt waar je later nog aan terugdenkt. Voor mij is het geslaagd als het niet afgesloten wordt, maar de Utrechters juist de komende 900 jaar weer verder kunnen met de zaadjes die er tijdens dit feest gepland worden.’’

Sport

Klein en Van Es willen Utrechters oproepen ideeën voor evenementen in te sturen. Dat kunnen bijvoorbeeld sportevenementen zijn. ‘’Sport is iets waar iedereen een gevoel bij heeft. Het is ook iets wat mensen verbindt. Je maakt zoveel mee met elkaar als je samen sport, bijvoorbeeld door een sportdag te organiseren of een toernooi met je straat’’, volgens Klein. Ook Van Es vindt dat sportevenementen mooie methoden zijn om iets te vieren: ‘’Kijk maar hoe trots we waren met de Tour de France hier in 2015. Het zou onwijs leuk zijn als mensen het initiatief nemen om prachtige sportevenementen te organiseren.’’

Iedereen die een leuk idee heeft voor een evenement of meer wil weten over de 900e verjaardag van onze stad, kan een kijkje nemen op www.utrecht900.nl. De tweede deadline voor het aanvragen van subsidie is op 12 januari 2022.