900 jaar Utrecht: een feest vol diversiteit

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Utrecht.

Het zal je niet ontgaan zijn: dit jaar viert de stad Utrecht zijn 900e verjaardag. De gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen om dit op een laagdrempelige manier te vieren, waarbij alle Utrechters betrokken worden. Om dit tot een succes te maken, is het Utrecht 900 Comité in het leven geroepen, dat bestaat uit een vertegenwoordiging van Utrechtse organisaties. Voorafgaand aan en ook tijdens de viering spreekt DUIC steeds 2 mensen die aan het comité zijn verbonden. Deze keer zijn dat wethouder Eva Oosters (nieuwe voorzitter Utrecht 900 Comité) en oprichter van New Dutch Connections Bright Richards (lid Utrecht 900 Comité).

Tussen 2 juni en 11 november vieren we dat het 900 jaar geleden is dat Utrecht stadsrechten kreeg. Om dit feest voor en door Utrechters in goede banen te leiden, werd het Utrecht 900 Comité opgericht. Wethouder Eva Oosters is de nieuwe voorzitter van het comité en volgt de vertrokken wethouder Anke Klein op. ‘’Ik ben sinds een maand wethouder, met onder andere de portefeuilles Cultuur en Participatie. Dat is natuurlijk een mooie combinatie die veel met Utrecht 900 te maken heeft. Het voorzitterschap van het Utrecht 900 Comité hoort daarbij en dat is een heel bijzondere en eervolle rol’’, licht Oosters toe. Bright Richards is oprichter van New Dutch Connections, dat door middel van bijvoorbeeld theater vluchtelingen aan een netwerk en toekomst wil helpen. ‘’Ik werd gevraagd of ik me bij het comité wilde aansluiten. Dat leek me leuk. Er zitten heel diverse mensen in, uit allerlei sectoren. Dat is heel fijn’’, vindt Richards.

Springplank

Het feest is inmiddels alweer ruim een maand aan de gang. Oosters is zeer tevreden over het verloop tot nu toe. ‘’Het valt me op dat de verschillende evenementen heel veel mensen trekken die normaalgesproken iets minder met een bepaalde sport of cultuur te maken hebben. De evenementen zelf zijn ook ontzettend divers. Het is allemaal laagdrempelig en daarmee echt een feest van de stad. Zo wordt er verbinding gemaakt en dat vind ik mooi’’, aldus Oosters. Ook Richards ziet dat iedereen betrokken wordt bij het feest. ‘’De laagdrempeligheid vind ik geweldig. Het is een feest van en voor Utrechters. Ik hoop dat Utrecht 900 voor veel mensen en instellingen een springplank is, dat dingen die nu worden georganiseerd ook op de lange termijn een succes blijven.’’

Zelf organiseert Richards in het weekend van 24 en 25 september ook een Utrecht 900-evenement: Future Citizens Next Door. ‘’Dan worden er op verschillende plekken in Utrecht succesverhalen van nieuwkomers verteld, die wonen of werken in Utrecht. Tegelijkertijd zijn er vluchtelingen aanwezig die werk zoeken in de sector waar het succesverhaal over gaat. Normaalgesproken doen we dit in het theater, maar het wordt nu vanwege Burendag in huiskamers in de wijken gedaan. Ons doel is om door middel van kunst het bedrijfsleven te betrekken, zodat het talent van vluchtelingen gezien wordt en we verder kunnen bouwen aan een inclusieve stad’’, blikt Richards vooruit.

Duurzaam

Zo hoopt Richards dat ook ‘Future Citizens Next Door’ als springplank kan dienen. ‘’Utrecht is een stad zonder stadsmuren, en we proberen nu ook de muren binnen organisaties weg te halen. Zodat er meer diversiteit en inclusie is en mensen kunnen doorstromen naar hogere posities.’’

Ook Oosters hoopt dat Utrecht 900 vooral op de lange termijn blijvend impact heeft. ‘’Je wil niet dat alle energie die in het feest gestopt wordt en alle verbindingen die nu worden gemaakt, na 11 november verloren gaan. Het doel van Utrecht 900 is juist om duurzame verbindingen aan te gaan. En volgens mij gaat dat tot nu toe hartstikke goed.’’