900 jaar Utrecht: een feest voor en door Utrechters

Het zal je niet ontgaan zijn: dit jaar viert de stad Utrecht zijn 900e verjaardag. De gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen om dit op een laagdrempelige manier te vieren, waarbij alle Utrechters betrokken worden. Om dit tot een succes te maken, is het Utrecht 900 Comité in het leven geroepen, dat bestaat uit een vertegenwoordiging van Utrechtse organisaties. Voorafgaand aan en ook tijdens de viering spreekt DUIC steeds 2 mensen die aan het comité zijn verbonden. In deze laatste editie zijn dat directeur Bibliotheek Utrecht Deirdre Carasso en Jeroen Bartelse, directeur TivoliVredenburg.

Tussen 2 juni en 11 november vieren we dat het 900 jaar geleden is dat Utrecht stadsrechten kreeg. We doen dit met meer dan 200 grote en kleine evenementen. Inmiddels komt 11 november in rap tempo dichterbij, waardoor het einde van Utrecht 900 nadert. Volgens Carasso kunnen we terugkijken op een feest dat heel erg past bij onze stad. “Ik vond het een ontzettend veelzijdig feest. Wat ik er zelf heel sterk en karakteristiek aan vond, is dat het echt voor en door de Utrechters is gedaan. Dat vind ik ook heel erg bij het karakter van de stad passen. Ik weet dat de organisatie vreselijk z’n best heeft gedaan om te zorgen dat het ook echt breed gevierd werd. Ik denk dat dat heel goed gelukt is. In die zin vond ik het echt een heel mooi volksfeest, met aandacht voor de geschiedenis, het heden en de toekomst.”

Ook Bartelse kijkt terug op een geslaagd volksfeest. Het evenement Rondje Singel, dat in september plaatsvond, ziet hij als één van de hoogtepunten. “Dat zit hem ook in de symbolische betekenis daarvan”, geeft hij aan. “900 jaar geleden kreeg Utrecht stadsrechten en mocht het een muur bouwen. Nu zijn we een stad zonder muren, maar gelukkig nog wel met singel. Slenteren op die oude stadswal was tijdens dit evenement een vijf kilometer lange ode aan de stad en zijn bewoners. Je wandelde van de ene voorstelling naar het andere concert. Pakte soms de boot even of dook een oud bastion in. De verbinding tussen oud en nieuw kwam tot leven.”

Voortborduren

Bartelse hoopt dat bepaalde onderdelen van Utrecht 900 in de toekomst zullen terugkeren. “Het lijkt mij mooi als er een paar nieuwe tradities zijn geboren tijdens Utrecht 900. Van taalwandelingen tot muurschilderingen, het Singelconcert of een wijkfeest… Met een beetje zaaigeld van de gemeente heeft Utrecht er een paar fijne, verbroederende evenementen bij.”

Volgens Carasso heeft Utrecht 900 de kracht van onze stad laten zien. “Zo’n feest laat zien wat een stad zelf kan bedenken, organiseren en doen. Ik hoop dat de stad op allerlei mogelijke manieren op die kracht blijft voortborduren. Ik denk dat dat de toekomst is van onze samenleving: dat we dingen meer samendoen. Daarnaast heeft Utrecht 900 veel zichtbaarder gemaakt wat de kracht van verschillende wijken en mensen is. Ik hoop dat ook daarop voortgeborduurd wordt.”

Bergen werk

Terugkijkend op hun rol als comitéleden rondom de Utrecht 900-viering, besluiten Carasso en Bartelse: “Toen we hieraan begonnen, lag er gewoon nog een blanco vel. Alles moest nog ingevuld worden. Dat is allemaal uit de grond gestampt, met alle Utrechters. Wij als comitéleden hebben meegedacht, maar het echte harde werk hebben wij niet gedaan. Er zijn ontzettend veel mensen die bergen werk hebben verzet. Bijvoorbeeld het Utrecht 900-projectteam. Eigenlijk moeten vooral zij in het zonnetje worden gezet.”