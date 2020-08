Aangekocht meesterwerk van Utrechtse schilder weer te zien in de stad

Het meesterwerk van de Utrechtse schilder Dirck van Baburen dat begin dit jaar aangekocht werd in New York is vanaf vandaag weer te zien in het Centraal Museum. Er werd ruim een miljoen dollar neergelegd voor het schilderij met de titel Granida en Daifilo.

Het Utrechtse museum is erg blij met de aankoop. Volgens het Centraal Museum is het schilderij zowel wat de maker, als wat het onderwerp betreft een ‘must’ voor de collectie. Afgebeeld is de Utrechtse edelman Pieter van Hardenbroeck (1593-1658), die verliefd was op de non Agnes van Hanxelaer.

De non Agnes verliet in 1623 het klooster voor hem. In hetzelfde jaar bestelde Pieter dit schilderij, ter herinnering aan hun prille liefde: waarbij zijn lief en hij zijn uitgebeeld als Granida, de Perzische prinses en Daifilo, een eenvoudige herder.

Schilder Dirck van Baburen, die met het idee kwam om hen zo uit te beelden, maakte met dit doek de vroegste afbeelding van het vanaf dat moment zo populaire thema. Het schilderij dat naast dit aangekochte werk hangt in het Centraal Museum, heeft hetzelfde thema maar is op een hele andere manier uitgewerkt. De verschillen en gelijkenissen zijn zo goed te zien

Pieter en Agnes trouwden in 1628. Uit het testament van Van Hardenbroeck blijkt dat het schilderij tot aan zijn dood in 1658 in zijn bezit bleef.

Artistiek directeur Bart Rutten zei eerder: “Wij zijn er trots op dat we met deze aanwinst een schilderij aan onze collectie kunnen toevoegen dat in alle opzichten thuishoort in Utrecht en dat een belangrijke aankoop is, niet alleen voor ons museum, maar ook voor de Collectie Nederland.”

Het schilderij is gisteren opgehangen in het Centraal Museum en vanaf vandaag zes weken te zien. Daarna verdwijnt het werk weer voor langere tijd om gerestaureerd te worden.