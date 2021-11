Achter de schermen bij Kinepolis Jaarbeurs: ‘We doen alles om de beleving van de kijker te optimaliseren’

Het Belgische bedrijf Kinepolis Group telt wereldwijd 108 vestigingen. Daarvan zijn er twintig in Nederland te vinden. Twee zijn er in Utrecht en een daarvan is Kinepolis Jaarbeurs Utrecht. Met veertien zalen en een dagelijks filmprogramma is er veel te beleven in de bioscoop. DUIC krijgt een exclusief kijkje achter de schermen van Kinepolis aan de Jaarbeursboulevard.

Film stond honderd jaar geleden nog in de kinderschoenen, net als de filmvertoningen voor publiek. Veel bioscopen waren er nog niet te vinden. Had je het geluk een bioscoop te kunnen bezoeken, moest je maar uitkijken dat de projector niet in de fik vloog. Nog iets: je moest gedurende de hele voorstelling blijven staan. Gelukkig was dat wel te doen, want lang duurden de films nog niet. Toch ontwikkelden de bioscopen zich in een razend tempo.

Apparatuur

Een eeuw later is het moeilijk om je nog voor te stellen dat mensen zo naar de film gingen. Comfortabele stoelen, levensechte geluidseffecten en zelfs de nabootsing van weersomstandigheden horen nu bij de laatste ontwikkelingen. En vergis je niet, want ook achter de schermen is er heel wat veranderd.

“Nederland was relatief snel met het innoveren van de techniek in de bioscopen”, zegt Jacco van de Ruit. Hij is theatermanager bij Kinepolis Jaarbeurs Utrecht. Hij trekt een zware, zwarte deur open. Daar staat een kolossaal apparaat, van ongeveer een vierkante meter groot. Aan de zijkant branden groene lampjes. Bovenop zitten twee laserprojectoren, die een filmtrailer op het witte doek creëren. “Hier staat de apparatuur die alles regelt voor het afspelen van de film. Alles hier is geautomatiseerd: het instarten van de trailers, het dimmen van de lichten in de zaal en het afspelen van de film. Het beeld dat iemand op de afspeelknop komt drukken, dat is wel een jaar of 15 à 20 oud.”

Tekst loopt door onder de foto

Programma

“Alle projectoren worden één keer per week door één persoon geprogrammeerd”, legt Van de Ruit uit. “Die zet er dus ook meteen de trailers voor en zorgt dat de lichten aan het begin van de film dimmen.” Binnenkort is er voor de Kinepolis-bioscopen nog minder werk te doen voor de filmvertoningen. “Over niet al te lang wordt het nog verder geautomatiseerd; dan hoeft ook het programmeren van de films niet meer. Het hele programma, inclusief trailers en lichten, wordt dan in één keer vanuit het hoofdkantoor ingeladen.”

Tekst loopt door onder de foto

Het Nederlandse hoofdkantoor van Kinepolis zit in hetzelfde pand in de Jaarbeurs gevestigd, boven de bioscoop. “Daar zijn mensen dag in, dag uit bezig met plannen welke film in welke zaal moet worden afgespeeld. Dat doen ze niet alleen voor onze vestiging, maar voor alle twintig vestigingen van Nederland. Maar niet iedere vestiging heeft zoveel zalen als wij hebben.”

Atmos

Waar er in het begin van de vorige eeuw nog muzikanten zorgden voor live begeleiding van de filmbeelden, zijn dat nu natuurlijk de boxen. De geluidstorens, die de boxen in de zaal aansturen, zitten verstopt achter het witte doek. Van de Ruit: “Het aantal boxen verschilt per zaal. Sommige zalen hebben er zeven, aan de voor-, zij- en achterkant. Andere zalen, zoals zaal 7, hebben ‘Dolby Atmos’. Dat is een veel uitgebreidere geluidsinstallatie. Daar hoor je helikopters overvliegen en vliegen de kogels je als het ware om de oren. Atmos is daarom meer geschikt voor films met veel actie.”

Tekst loopt door onder de foto

Het immersieve geluid van Dolby Atmos gaat bij Kinepolis Jaarbeurs Utrecht gepaard met 4K laserprojectoren. Die herken je in de filmagenda door de naam ‘Laser Ultra’. De combinatie van de technologieën moet ervoor zorgen dat je je als kijker echt in het midden van de actie waant. “De echte filmfreaks weten precies in welke zalen ze daarvoor moeten zitten”, zegt Jacco met enig ontzag.

Stoelen

Nóg verder in de film kruipen? Dat kan met de 3D-bril. Zo’n tien jaar geleden brak de 3D-film echt door in bioscopen wereldwijd. Met een zwarte bril, modelletje Clark Kent, op je hoofd zíe je kogels ook om je heen vliegen. Maar ook dat blijkt niet genoeg, want in 2017 spelen de eerste 4D-films in Nederland.

Door bewegende stoelen, weersimulaties en geureffecten die synchroon lopen met de actie van de film, zou je bijna het gevoel krijgen dat je zelf onderdeel van de film uitmaakt. Met de stoelen in de 4D-zalen moet heel voorzichtig worden omgegaan. Een medewerker van de bioscoop, een lange jongen met een oortje in, achter de balie legt het uit: “In die zalen zijn geen hete dranken, frisdrank in bekers of snacks met saus toegestaan. Als dat wordt geknoeid en in de stoel komt, dan gaan die stuk.”

Hulp uit België

Het risico op een projector die vlam vat, is tegenwoordig nihil. Maar ook zulke vooruitstrevende techniek moet toch wel een keer een foutmelding geven? “Het wil nog steeds wel eens voorkomen dat er iets misgaat bij een filmvertoning”, geeft Van de Ruit toe. “Er loopt iets vast, of het geluid loopt niet gelijk met het beeld. In dat geval is er een hub met technische medewerkers in België. Die medewerkers kunnen op afstand helpen. Wij kunnen als er iets misgaat dus meteen de telefoon oppakken en dan zit er iemand klaar om het op te lossen. Alleen als er fysiek iets stuk is, moet er een monteur naar Utrecht komen.”

Tekst loopt door onder de foto

Beleving

Naast goede techniek, moet ook de filmzaal zorgen voor een maximale filmbeleving. Afgezien van het witte doek en de rode lichtjes op de vloer en traptreden, heeft de hele zaal een donkergrijze kleur. Kan je de film daardoor dan beter bekijken? Van de Ruit: “We doen er alles aan om de beleving voor de kijker te optimaliseren. Daar hoort dus bij dat we de hele zaal een donkere kleur geven. Het is gebleken dat dat een beter beeld geeft. Sommige oudere bioscopen hebben nog wel een andere kleur muren, of lichtjes aan. Daar hebben veel mensen toch last van tijdens de film.”

Tekst loopt door onder de foto

De afgelopen jaren hebben steeds meer mensen een abonnement bij één of meerdere streamingdiensten, zoals Netflix, Videoland en Disney+. Hoewel je daarmee waarschijnlijk niet dezelfde technische snufjes en hetzelfde comfort gaat beleven, blijven de diensten in populariteit toenemen. Nemen die de bioscoop uiteindelijk over? De theatermanager lacht: “We hebben de videoband, de dvd en het downloaden al gehad. Nu zijn het de streamingdiensten. Mensen blijven gewoon nog steeds naar de bioscoop komen. We maken ons daar geen zorgen om.”