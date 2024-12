Achttiende-eeuwse kerststal opent in Museum Catharijneconvent in Utrecht

De geboorte van Christus, slapende herders en marktkoopmannen, het keert allemaal terug in de achttiende-eeuwse kerststal van Museum Catharijneconvent dit jaar. De stal opent op donderdagavond 12 december met een grote kerst-sing-a-long in de naastgelegen Sint-Catharinakathedraal.

De kerststalfiguren komen uit de achttiende eeuw uit Napels in Italië. “In die tijd was er een soort competitie om de mooiste en grootste kerststallen”, vertelt Nadine Sagel, junior collectiebeheerder bij Museum Catharijneconvent. De beelden zijn oorspronkelijk van de rijke Napolitaanse elite.

“Naast Jozef, Maria en het kindje Jezus ontmoet je een bonte verzameling aan figuren en dieren in de stal”, zegt Museum Catharijneconvent. “De verfijnde kleding is gemaakt van de allermooiste stoffen en voorzien van prachtige borduursels.”

De beelden, mede aangekocht met steun van het Mondriaan Fonds, zijn voor de derde keer te bewonderen in het museum.

Utrechtse elementen

Bijzonder is dat de bijna 600 figuren te zien zijn in een decor vol Utrechtse elementen. De geboorte van Christus speelt zich af onder de iconische Domtoren, terwijl de Winkel van Sinkel als herberg fungeert. Ook kom je de bloemenmarkt aan de Oudegracht tegen.

“Op deze manier verbinden we Utrecht en Napels met elkaar”, legt Nadine uit, terwijl ze de laatste details van de tentoonstelling afrondt.

Herkomst kerstal

Voor Kerstmis wordt in veel kerken en huiskamers een kerststal neergezet. Het is bedoelt om het mysterieuze verhaal van de geboorte van Jezus van Bethlehem uit te leggen, door middel van beelden.

De traditie van de kerststal kent een lange geschiedenis en gaat terug tot de heilige Franciscus van Assisi. Hij kreeg in 1223 toestemming van de paus om het raadselachtige kerstverhaal van de geboorte van Christus uit te leggen, met behulp van levende personen. In het bos bij Greccio in Italië bouwde hij daarvoor een stalletje.

Deze manier van vertelling spreekt direct aan. Vanuit Italië dringt de traditie van de kerststal door in andere landen in Europa. Met name in Frankrijk en Duitssprekende landen wordt de kerststal populair.

De kerststal is gratis te bezoeken tot en met 12 januari 2025.