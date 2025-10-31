Actie om Utrechts Sint-Maartenbeeld terug te laten keren naar de Domkerk

De stichting De Vrienden van de Domkerk is een actie gestart om de patroonheilige van Utrecht weer een plek te geven in zijn eigen kerk. Dankzij moderne 3D-technieken hopen ze een exacte replica te maken van het middeleeuwse Sint-Maartenbeeld dat ooit in de Domkerk stond.

Het originele beeld verdween tijdens de Reformatie en beeldenstorm in de zestiende eeuw, wat gold voor alle heiligenbeelden uit de Dom. Zo verdwenen onder andere de beelden van Sint-Agnes, Maria Magdalena, Pontiaan en Paulus uit de Dom. De vijf beelden vormden destijds samen een indrukwekkende beeldengroep met Sint-Maarten in het midden: de Romeinse soldaat die zijn mantel deelde met een bedelaar – symbool van barmhartigheid en mededogen.

De beelden werden destijds niet vernietigd, maar veilig opgeborgen in de archiefkamer van de Dom. Toen de kerkelijke kapittels in 1811 werden opgeheven, kwamen ze in bezit van de stad Utrecht. Sindsdien maken ze deel uit van de collectie van het Centraal Museum, waar ze nog altijd te zien zijn.

3D-print

Met de nieuwe actie willen De Vrienden van de Domkerk daar verandering in brengen. Door gebruik te maken van moderne 3D-printtechnieken kan nu voor het eerst een identieke kopie worden gemaakt van het oorspronkelijke beeld. De replica moet niet alleen groter en kleurrijker worden dan het huidige exemplaar in de Domkerk, maar ook historisch kloppen.

Dat huidige beeld stamt uit 1986 en is een negentiende-eeuwse gipsen replica van een ander Sint-Maartenbeeld, ooit afkomstig uit het Zoudenbalchhuis en later uit het Hiëronymushuis. Van het oorspronkelijke beeld in de Dom was destijds geen afgietsel beschikbaar, waardoor gekozen werd voor een alternatief zonder directe band met de kerk.

De kosten voor het maken van de replica bedragen ongeveer 6.000 euro. Hiervoor loopt momenteel een crowdfunding.