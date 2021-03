ACU viert dit weekend 45-jarig bestaan met gratis livestreams

ACU op de Voorstraat bestaat deze maand 45 jaar. En dat wordt dit weekend gevierd met gratis livestreams. ACU begon als kraakpand in 1976 en is sinds halverwege de jaren ’90 een gelegaliseerd poppodium en politiek cultureel centrum.

“We hebben elke dag een liveoptreden van een band en verschillende dj’s”, zegt Arie van der Ploeg, vrijwilliger bij ACU. “Ook hebben een aantal gastgroepen een plekje in het programma. Dat zijn externe groepen die regelmatig wat organiseren in ACU. Zoals Cruise Control: een queerfeest dat al sinds 2001 bestaat.”

Vanavond start het feestweekend met een optreden van Stranded FM, gevolgd door Vitamine ACU. “Dat zijn alle huis-dj’s”, zegt Arie. “We hebben het georganiseerd met de vrijwilligers van ACU.” Morgen staat onder meer Out of Sight op het programma met muziek uit de jaren ’80. Zondag is er een liveoptreden in samenwerking met EKKO.

Verder kan het publiek een aantal documentaires bekijken die ACU door de jaren heen maakte. “Die hebben we tussen de optredens door gepland, zodat we genoeg tijd hebben om de spullen op te ruimen en neer te zetten.” Ook is er een speciaal jubileum T-shirt die geïnteresseerden kunnen reserveren.

Oude showroom

DUIC schreef vijf jaar geleden een groot verhaal over het 40-jarig bestaan van het poppodium en politiek cultureel centrum. Toen spraken we Ollie. Hij kon zich het eenjarig bestaansfeestje van het gekraakte Auto Centrum Utrecht nog goed herinneren. “Er stonden hier in de oude showroom van de garage een verlaten Triumph en een Porsche, op blokken. Het zag er geweldig uit.”

Ollie is wat je noemt kraker van het eerste uur. Hij was er als eerste, in 1976, met zijn koevoet, en bewoonde het pand ruim twintig jaar. “Maar”, zei hij, “ik was niet de enige. Er waren hele goeie, keihard werkende gasten, die daarbij waren. Anders waren we snel weer weg geweest.” Hij vertelt graag over die eerste tijd, misschien met een beetje nostalgie. “Ik mis het soms wel. Hier was ik heel gelukkig. Hier was altijd veel leven. En vriendschap, vooral.”