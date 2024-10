Adri Onnekink luidt al 33 jaar de klokken in Utrecht, gewoon met de hand

Hoor je een van de Utrechtse klokken luiden? Dan is kans de groot dat een van de ruim 90 klokkenluiders van het Utrechts Klokkenluiders Gilde druk in de weer is. Op elf plekken luidt het gilde de klokken in de stad, gewoon met de hand. Dat doet het gilde al sinds 1979. Dit jaar is dat precies 45 jaar geleden. Het jubileum wordt het hele jaar gevierd met allerlei festiviteiten. Adri Onnekink (71) is inmiddels tientallen jaar klokkenluider en heeft er nog lang geen genoeg van.

Wat vind je er zo leuk aan?

“Ik doe het nog steeds met heel veel plezier. Het verveelt nooit. Het is heel bijzonder dat je klokken van ruim vijf eeuwen oud mag luiden, zoals die in de Domtoren. Wij zeggen altijd: het is een eer dat je dat mag doen. Het moet wel met de nodige voorzichtigheid gebeuren. Iedereen denkt dat je alleen maar aan een touw hoeft te trekken en dat een klok het dan doet. Dat is niet waar. Je moet echt leren hoe het moet. Een klok mag bijvoorbeeld niet te hoog, maar ook niet te laag heen en weer gaan. De grootte van de klok speelt daar ook een rol bij.”

Hoe ben jij begonnen als luider?

“Ik ben van jongs af aan betrokken bij de Geertekerk. Daar begon ik in 1990 met het luiden van de klok. Destijds luidde het gilde alleen de klokken van de Domtoren en de Jacobikerk, maar daar kwam de Geertekerk ook bij. In 1993 was ik officieel gecertificeerd luider. Als je nu klokkenluider wil worden, wordt je daar een jaar lang voor opgeleid. Vroeger leerde je het jezelf aan, wel een beetje onder toeziend oog natuurlijk. Tegenwoordig luidt het gilde het op elf plekken in Utrecht, zoals in het Bartholomeus Gasthuis en Kerk Blauwkapel.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Hebben jullie genoeg leden?

“We hebben een luxeprobleem, want er is zelfs een wachtlijst. Je word ongeveer 2 tot 3 keer per maand ingeroosterd. Er zijn zelfs mensen die verhuizen, maar wel lid blijven. Zo woont er iemand in Gent die speciaal terugkomt om de klokken in de Domtoren te luiden. De leeftijden variëren tussen de 9 en 87 jaar. De gemiddelde leeftijd is wel boven de 50. Het is een mooie mix van mannen en vrouwen en van alle lagen van de bevolking. Het is een gezellige club. Bij het luiden van de klokken vallen alle onderlinge verschillen weg. We hebben gelukkig een bloeiende jeugdafdeling. De jongeren zijn zo enthousiast en fanatiek. Zij zijn toch de toekomst.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Dat ik vorig jaar de Maartenspenning heb gekregen van burgemeester Sharon Dijksma in het Academiegebouw. Dat was als een donderslag bij heldere hemel. Ik kreeg de penning in eerste instantie vanwege mijn bezigheden bij het Utrechts Klokkenluiders Gilde, maar ook voor mijn werk als beheerder van de Geertekerk. Verder heb ik veel gedaan bij de scoutingvereniging Peka 18. Ik vond het heel bijzonder dat ik de penning van de burgemeester zelf kreeg. Ze is ook de beschermvrouw van het gilde. Mijn familie en vrienden waren erbij. Ik was verbaasd dat mijn vrouw dat maandenlang verborgen heeft weten te houden.

Daarnaast blijft het iedere keer weer bijzonder om een grote én een gewone luiding mee te maken. Bijvoorbeeld als alle klokken van de Domtoren tegelijk met de hand worden geluid tijdens het Festival Oude Muziek. Dat heet het volgelui. 4 mei vind ik ook een van de mooiste en belangrijkste momenten. Dan luiden we bijna een half uur lang de Salvator: de zwaarste klok in de Dom. Die weegt ongeveer 8500 kilo. Na ongeveer vijf minuten lossen we elkaar af. Dat is prachtig om te doen en om naar te luisteren.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Dat is het Domplein op een vroege zondagochtend. Dan is het er nog totaal verlaten. Als ik op een collega zit te wachten voor we de Dom in gaan, drink ik een kopje koffie op een van de stenen daar. Dat is genieten. Een andere mooie plek is het Geertekerkhof. Dat is net een dorpspleintje.”

Wat is je droomhuis in Utrecht?

“Het hoekpand met de erker op de kruising bij de Maartensbrug en de Choorstraat. Onderin zit een koffiezaakje en vroeger een reisbureau. Als je in dat erkertje zit, kijk je recht op de Domtoren uit. Dat uitzicht zou nooit vervelen. Ik heb laatst de Dom op mijn bovenarm laten tatoeëren. Ik was een van de ruim 200 gelukkigen die langs mocht komen in de tijdelijke tattoo-studio in de Dom. Zo heb ik altijd de Dom bij me.”

Utrecht is…

“…een mooie stad.”

Wist je dat…

In de Domtoren hangen veertien klokken die met de hand worden geluid. Die luidklokken wegen bij elkaar ruim 30.000 kilo. Om ze allemaal tegelijk te luiden, zijn er meer dan twintig mensen nodig. Deze klokken, of een deel daarvan, worden elke zondag, op feestdagen en tijdens andere speciale gelegenheden geluid. De andere vijftig klokken, de carillonklokken, worden bespeeld door de stadsbeiaardier. Ook is er een mechanisch uurwerk.