Alexis de Roode van het Utrechts Stadsdichtersgilde met een hekeldicht over toekomstige toren MARK

Alexis de Roode van het Utrechts Stadsdichtersgilde heeft een gedicht gemaakt over de geplande toren MARK. Dit gebouw moet 140 meter hoog worden en daarmee de Domtoren van zijn troon stoten als hoogste toren van Utrecht – waarmee het overigens nog steeds niet het hoogste bouwwerk is van de stad, dat is de 150 meter hoge schoorsteen op Lage Weide. De Roode schrijft geen ode, maar een hekeldicht over MARK.

De Roode vertelt: “Consortium KEES geeft met MARK de Domtoren een klap in het gezicht en is daar nog trots op ook. Dat de wethouder, de architecten en de projectontwikkelaars samen doen alsof MARK iets heel bijzonders is, vind ik een enorme farce. Afgezien van het feit dat er sociale huurwoningen worden neergezet, is alles lelijk en poenig aan dit gebouw. De MARK verhoudt zich tot de DOM als een mislukte graffiti op een winkeletalage tot de Nachtwacht. Stadsdichters schrijven meestal odes, maar deze keer vond ik een hekeldicht – sinds Joost van den Vondel een Nederlandse traditie – meer op zijn plaats.”

Gebouw MARK. Van consortium KEES.

Aan de rand van de stad

komt nu toch een flat van 140 meter hoog,

die MARK moet heten. Zeker een hommage

aan het geestelijk gat dat dertien jaar ons land opvrat?

Na vier letters was de visie op.

MARK. Van KEES. LEEG. Een 140 meter hoge rekensom.

Een stapel bankbiljetten hoger dan de Dom.

Kees zette de computer aan en overwon.

Daar moet Utrecht straks trots op zijn:

betonplaten op elkaar stapelen,

dertig meter hoger dan het ragfijn staketsel van de Dom.

Zoveel zijn we opgeschoten in 640 jaar.

Indertijd bouwden we kathedralen,

singels, grachten van tijdloze schoonheid,

waarin de werkmanshand een ziel aanbracht.

Nu regeert het machinale.

Als je hoger dan de Dom wilt gaan,

doe dan iets wat er qua klasse naast kan staan.

Maar we krijgen drie flats op een rijtje.

Een goddeloos drie-eenheidje.

Dat moet dan “iconisch” heten.

Doen alsof het groen is bovenop

met een afgedankte kas, bomen in potten

en varens die langzaam de aarde vergeten.

De Dom, in diepe rouw,

kijkt straks uit op een 3D-geprint gebouw,

door en voor robots:

het Graf van de Onbekende Architect.

(Door computers werd hij genekt.)

Over Leidsche Rijn trekt een betonnen mist.

Ooit was bouwkunst kunst.

De Dom kijkt naar zijn kist.

Alexis de Roode