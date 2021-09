Allemaal Utrechters: Kerstin Steinhart verkoos Utrecht boven de rest van de wereld

Allemaal Utrechters is een reeks interviews met onze in het buitenland geboren stadsgenoten. We vragen ze naar hun achtergrond en hun ideeën over Utrecht en tonen zo de diversiteit van onze stad. Jezelf of iemand anders aanmelden voor deze rubriek? Dat kan! Mail naar [email protected]

Paspoort Naam: Kerstin Steinhart

Land: Curaçao

Geboorteplaats: Willemstad

Geboortedatum: 13 augustus 1964

Mijn vader werkte voor Shell, daarom ben ik vroeger relatief vaak verhuisd. Ik heb in Iran, Senegal, Spanje en Peru gewoond. Sinds ik anderhalf jaar oud was, kwam ik bijna jaarlijks bij mijn opa en oma op bezoek in de Dantelaan in Oog in Al. Die woonden eerder ook in het buitenland, in Indonesië op Pulau Tello. Mijn opa is als zendeling van de Lutherse Kerk net voor het uitbreken van de oorlog naar Utrecht gekomen. Toen is mijn liefde voor de stad ontstaan.

“Na mijn studie ging ik in Utrecht wonen, daardoor is de liefde nog verder opgebloeid.” Na een uitstapje van ruim vijf jaar naar Nieuw-Zeeland en Australië, komt Kerstin in 2001 toch echt definitief in Utrecht wonen. Waarom hier? “Utrecht is niet te groot. Het heeft iets kneuterigs. De binnenstad heeft een interessante en mooie geschiedenis. En de jongeren en studenten zorgen voor een bijzondere dynamiek.”

Kerstin heeft Utrecht in vele stadia meegemaakt. “Er is veel gesloopt en gebouwd. Zoals het Centraal Station. Ik reis veel met het openbaar vervoer. Ik heb meegemaakt dat het te klein werd, maar daar hebben ze nu dus wat aan gedaan. Ik vind het knap wat ze daar hebben gedaan. En de Catharijnesingel! Super wat daar gebeurd is.”

Veel laagbouw moet nu echter plaatsmaken voor hoogbouw, valt Kerstin op. Oude gebouwen van twee, drie etages maken plaats voor hogere woontorens. “Dat betekent dat er veel meer mensen komen. Er komt meer druk op de infrastructuur, maar ik maak me ook veel zorgen om de verhouding met het groen in de stad. In Utrecht is die al niet helemaal goed, maar dat wordt triest op deze manier.”

Kerstin wíl niets veranderen aan Utrecht, dat dóet ze al. “Op microniveau.” Ze is actief lid van Buurtcomité STALAU. In haar buurt neemt ze het groen onder handen. “Samen met buurtbewoners in samenwerking met de gemeente zorg ik voor de aanleg van kwalitatief groen en ik werk intensief mee aan het onderhoud van een openbare tuin.” Het vrijwilligerswerk betekent veel voor Kerstin. “Het heeft mij als mens veranderd. Ik heb de mensen in mijn buurt hierdoor op een andere manier leren kennen.”