Allemaal Utrechters – Tip Moore: ‘Typisch aan Nederland is de ‘regels zijn regels’-instelling’

Allemaal Utrechters is een reeks interviews met onze in het buitenland geboren stadsgenoten. We vragen ze naar hun achtergrond en hun ideeën over Utrecht en tonen zo de diversiteit van onze stad. Jezelf of iemand anders aanmelden voor deze rubriek? Dat kan! Mail naar [email protected]

Paspoort Naam: Tip Moore

Land: Singapore

Geboorteplaats: Singapore

Geboortedatum: 2 mei 1971

“Ik ben in Singapore geboren, maar heb vooral lang in Australië gewoond”, vertelt Tip Moore. In 2000 kwam ze in Nederland wonen. Ze was toen 29 jaar oud. “Eerst woonde ik in Amsterdam, maar in 2008 ben ik naar Utrecht verhuisd. Ik was net zwanger van mijn tweede kind. We waren op zoek naar een huis met meer ruimte en een tuin. Uiteindelijk hebben we dat gevonden in Wittevrouwen.”

Via een vriendin maakt Moore kennis met de buurt Wittevrouwen. “Ik vind het een hele gezellige, groene buurt. En het is niet zo duur als in Amsterdam. Althans, dat was het in 2008 niet. Er is hier meer ruimte voor de kinderen, maar het voelt toch ook als een klein dorp.”

Nederlanders zijn heel direct en aardig, vindt Tip. Net als Australiërs.

Maar er zijn ook verschillen tussen de culturen, die niet meteen aan de oppervlakte liggen. “Typisch aan Nederland is ook de ‘regels zijn regels’-instelling. Ik heb lesgegeven over rechtssystemen. Daarom valt mij dat op. Regels zeggen veel over de manier waarop mensen denken. In Nederland is het bijvoorbeeld opvallend dat regels zeggen wanneer je iets wel mag doen, in plaats van wanneer iets verboden is.”

Utrecht heeft haar niet zozeer veranderd, denkt Moore. Wel moest ze even wennen aan een andere manier van leven. “Bijvoorbeeld dat je in Nederland moet vragen om wat je wil. Stel je voor, je staat bij de bakker. In Australië gaat iedereen netjes in de rij staan en houdt men in de gaten wie er als volgende aan de beurt is. In Nederland moet je echt zelf opletten wanneer je aan de beurt bent. Als er gevraagd wordt: ‘Wie was er dan aan de beurt?’ dan moet je reageren. Dat is een kwestie van wennen.”

Als Moore iets zou kunnen veranderen aan Utrecht, is het wel de woningmarkt. “Ik denk dat er meer betaalbare woningen zouden moeten zijn. Vooral voor studenten. Het is niet goed geregeld nu. Ik denk dat er veel mogelijkheden liggen in het bouwen van studentenhuizen in de buurt van Utrecht Science Park. Dat is misschien beter dan dat ze allemaal in het centrum wonen.”