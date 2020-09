Amerikaanse folkrockband America komt in 2021 naar Utrecht

De Amerikaanse folkrockband America komt op 28 juli 2021 naar TivoliVredenburg. Het concert is in de Grote Zaal en er zijn vaste zitplaatsen.

De band bestaat dit jaar vijftig jaar en is bekend van nummers als A Horse With No Name, Sister Golden Hair en Ventura Highway. Twee van de oorspronkelijke bandleden treden na vijftig jaar nog steeds op en komen dus volgend jaar naar Utrecht.

De kaartverkoop voor het concert begint aanstaande vrijdag, 18 september om 10.00 uur.