Ansichtkaarten en boeken verloot onder inschrijvers de Groate Utreg Kwis

Dit jaar viert de stad dat Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft. Er worden tal van activiteiten georganiseerd waaronder de Groate Utreg Kwis. Doel is minimaal 900 Utrechters te bereiken, die in teams mee doen aan de quiz. Weet jij alles over Utrecht?

Nu start de zoektocht naar 900 Utrechters die ook graag mee willen doen aan een quiz over Utrecht. Op tijd inschrijven is handig, want de komende maanden zijn er meerdere activiteiten waar deelnemers naartoe kunnen gaan om hun kennis over Utrecht bij te spijkeren. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld gratis mee met rondleiding van Gilde Utrecht.

Maar er is ook een extra stimulans om je in te schrijven. Als je voor 1 juli inschrijft maak je kans op een DUIC-boekenpakket en een set van 12 Utrechtse ansichtkaarten. Er worden in totaal 50 pakketten verloot.

Wil je meedoen aan de Groate Utreg Kwis? Opgeven kan hier

DUIC is mediapartner van De Groate Utreg Kwis.