Arnoud van Mosselveld, schildert tulpen en koppen

Nou ja, hij schildert ook wel andere aardse zaken, maar tulpen en koppen bij voorkeur. En dan niet op van die lullige kleine doekjes, maar op grote tot zeer grote formaten. In zijn atelier werkt hij op dit moment aan een schilderij van drie-en-een-halve meter bij anderhalve meter! Als je op zulke formaten durft te schilderen dan zit je goed in je vel.

Dat laatste is wel eens anders geweest, een bijna ‘burn-out’ was nodig om zijn roer radicaal om te gooien. Hij had een goed betaalde baan als jurist op directieniveau bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland toen hij besloot zijn gevoel te volgen en te kiezen voor een onzeker bestaan als beeldend kunstenaar. Schilderen en tekenen deed hij vanaf zijn vroegste jeugd. Na zijn middelbare schoolopleiding wilde hij dan ook naar een kunstopleiding, maar zijn vader leek het beter als hij een universitaire studie zou gaan volgen. Dat deed hij, het werd een studie rechten.

Arnoud van Mosselveld werd in 1961 in Breda geboren, hij is de middelste in een gezin met drie kinderen. Hij heeft een oudere broer en een jongere zus. Zijn vader was directeur van museum Het Markiezenhof in Bergen op Zoom, Arnoud kreeg ‘de kunst’, in de meest uitgebreide zin van het woord, met de paplepel ingegoten. Zijn artistieke genen heeft hij niet van zijn vader, maar van zijn moeder. Zij schilderde en tekende zeer verdienstelijk.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Na zijn (verplichtte) militaire dienstperiode start zijn carrière als jurist die twintig jaar zal duren. In die periode blijft hij wel schilderen, hij blijkt een uitstekend portretschilder en binnen zijn vrienden-kennissenkring krijgt hij veel portretopdrachten. Regelmatig wordt hem gevraagd waarom hij geen professional is. Dat komt nog niet bij hem op totdat hij onverklaarbare lichamelijke klachten krijgt. Hij merkt dat zijn werk als jurist hem steeds zwaarder valt, een ‘burn-out’ ligt op de loer. Zover komt het niet. Na een paar ernstige gesprekken met een professionele coach en zijn vrouw besluit hij in 2013 om zijn baan op te zeggen, hij kiest voor een ongewisse toekomst als autodidact beeldend kunstenaar.

In huis wordt een kamer ingericht als atelier, maar al snel verruilt hij dat voor een atelier naast zijn woonadres, een voormalig schoolgebouw in de Monseigneur van de Weteringstraat 13a. Dit atelier deelt hij met een collega-kunstenaar. In het schoolgebouw werken meer kunstenaars. Arnoud schroomt niet om als autodidact hun raadgevingen ter harte te nemen. Zijn collega’s staan verbaast over zijn hoge niveau van schilderen en tekenen en vinden raadgevingen eigenlijk overbodig. Hij werkt het liefst met pastelkrijt, gouache en olieverf. Naast zijn portretten in opdracht tekent/schildert hij graag ‘koppen’, het zijn gezichten die hij in extreme uitvergroot. Het menselijk gezicht boeit hem zeer en dat is te zien in veel van zijn vrije werk.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Moving Gallery

Na enige tijd merkt hij dat een atelier delen niet echt iets voor hem is en hij gaat op zoek naar een zelfstandige atelierruimte. Die vindt hij in 2018, ook in de M. v/d Weteringstraat 69. Naast het atelier dat hij daar betrekt bevindt zich een grote leegstaande ruimte die hij tijdelijk mag gebruiken. De eigenaar wil er op termijn gaan verbouwen. Samen met zijn jeugdvriend Marcel Lebon wordt een plan gemaakt om er een (tijdelijke) galerie te vestigen. Een galerie dat een podium moet zijn voor jonge talentvolle kunstenaars. De galerie krijgt de Engelse naam ‘Moving Gallery’ omdat Arnoud en Marcel in de toekomst ook gebruik willen maken van tijdelijk leegstaande ruimtes om ook daar exposities te organiseren. Inmiddels hebben er op de huidige locatie al enkele drukbezochte exposities plaatsgevonden en hoewel de Corona-crisis roet in het eten gooit staat het vast om later dit jaar, indien mogelijk, het expositie programma te hervatten.

Zijn organiserende kwaliteiten gebruikt Arnoud van Mosselveld zoveel mogelijk om de Moving Gallery te promoten en dat gaat hem goed af. Zijn eigen kunst vindt zijn weg naar particulieren en bedrijven. Zijn (Franse) tulpen zijn wonderschoon en zijn ‘koppen’ meer dan interessant. U kunt ze zelf op afspraak gaan bekijken, ze zijn m.i. meer dan de moeite waard.

Marcel Gieling