Arthur Japin krijgt koninklijke onderscheiding uit handen van Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma

De Utrechtse schrijver Arthur Japin is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg de onderscheiding dinsdag in TivoliVredenburg uit handen van burgemeester Sharon Dijksma.

Arthur Japin is bij het grote publiek onder meer bekend vanwege zijn boeken ‘De zwarte met het witte hart’, waarmee hij in 1997 doorbrak, ‘De vierde wand’, ‘De overgave’ en ‘Een schitterend gebrek’. Eerder dit jaar won zelfs een zin uit het laatstgenoemde boek een prijs. De zin: ‘Dit is het enige wat telt, lieverd, dat iemand meer in je ziet dan je wist dat er te zien was’, werd door het Nederlandse publiek uitgeroepen tot mooiste liefdeszin van Nederland.

Japin wordt vanwege zijn oeuvre gezien als exceptioneel auteur en ambassadeur van de Nederlandse literatuur. Van zijn boeken zijn drieënveertig vertalingen in meer dan twintig talen verschenen. In 2006 schreef Japin het Boekenweekgeschenk ‘De grote wereld’ en in 2008 kreeg hij de NS Publieksprijs voor ‘De overgave’.

De schrijver vraagt in zijn werk vaak aandacht voor maatschappelijke vraagstukken. Dat blijkt ook wel uit de warme banden die hij onderhoudt met een aantal belangenverenigingen, zoals de Belangenvereniging van Kleine Mensen, Stichting Eigen Gezicht en Stichting het Bezinningshuis. Ook is hij bekend als acteur, presentator en liedschrijver. Zo kreeg hij de Annie M.G. Schmidtprijs voor het theaterprogramma van Sara Kroos.

