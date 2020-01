Australische rockband gaf volgens bezoekers beste optreden in TivoliVredenburg in 2019

De Australische rockband King Gizzard & The Lizard Wizard gaf volgens bezoekers het beste concert in TivoliVredenburg vorig jaar. Het Utrechtse muziekcentrum stelt ieder jaar op basis van stemmen een top-10 van de beste concerten en festivals samen. In voorgaande jaren stonden de groepen Editors (2018), Bon Iver (2017), Twenty One Pilots (2015) en Kensington (2014) op nummer één.

TivoliVredenburg ontving een flinke hoeveelheid stemmen van enthousiaste concert- en festivalgangers. De bovenste helft van de lijst, nummer tien tot en met zes, bestaat respectievelijk uit het Transition Festival en concerten van De Staat, Opeth, Kensington en Marillion.

Verschillende genres

In de top vijf staan vier diverse optredens en een bekend Utrechts festival. De jazzartiest Herbie Hancock trad begin november op in de Grote Zaal. De Amerikaanse jazzlegende heeft 14 Grammy Awards op zijn naam staan en wist in Utrecht zijn complexe muziekstukken op een toegankelijke manier over te brengen. Hancock staat met zijn digitale piano op nummer vijf.

Het festival Le Guess Who? verovert de vierde plaats. De 13e editie van het festival werd bezocht door ruim 20.000 bezoekers uit 61 verschillende landen. Er was veel aandacht voor de nieuwe concertserie Hidden Musics, die wereldwijde muzikale tradities presenteerde die doorgaans nergens live te horen zijn op andere podia of festivals.

Violiste Janine Jansen wist eind december met haar openingsconcert op het Internationaal Kamermuziekfestival jonge bevriende musici bij elkaar te brengen. Zij keerde na twee jaar afwezigheid terug en was verantwoordelijk voor het hele festivalprogramma. Grote namen zoals Boris Brovtsyn, Amihai Grosz en Jens Peter Maintz waren ook aanwezig. Jansen staat met haar openingsconcert op plaats nummer drie.

De 21-jarige rocksensatie Yungblud klom met zijn memorabele concert niet alleen naar plaats twee op de lijst van TivoliVredenburg. Na zijn optreden eind november klom hij, tot vreugde van vele fans, ook letterlijk in een lantaarnpaal op het Vredenburgplein. De show was, zoals de fans omschreven op sociale media, een groot succes.

King Gizzard & The Lizard Wizard

Op nummer één staat de psychedelische rockband King Gizzard & The Lizard Wizard. De groep bracht in 2017 maar liefst vijf albums uit. Sommige fans waren afgelopen begin oktober zelfs bij beide optredens aanwezig. In Ronda speelden ze beide avonden een unieke setlist met 19 liedjes van maar liefst 12 albums variërend van ‘sci-fi trash metal’ tot relaxte jazz.

Volgens een bezoeker veranderde het concert ‘voortdurend van een intense moshpit naar een chille zaal. De mannen hadden niet normaal veel energie en lieten de hele zaal kolken!’