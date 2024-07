Illegaal kunstwerk op muur van Centraal Museum is nu onderdeel van tentoonstelling

De Utrechtse graffiti-artiest Beaps beschilderde zonder toestemming de muur van het Centraal Museum en nu is zijn werk werd opgenomen in de nieuwe tentoonstelling ‘Spuiten en stikken’. De expositie staat in het teken van de graffitiwereld. Beaps ziet deze erkenning als een compliment.

In de tentoonstelling ‘Spuiten en stikken: kunst met een boodschap’ staan twee, volgens het Centraal Museum onderbelichte kunstdisciplines, centraal: graffiti en textielkunst. Beaps wilde naar verluidt deelnemen aan deze tentoonstelling.

Op de muur naast van het Centraal Museum is de tekst ‘Beaps’ en daarnaast ‘Real graff’ te lezen. Bart Rutten, directeur van het Centraal Museum, heeft in overleg met Creative Lab Utrecht besloten het werk op te nemen in de tentoonstelling. Nu hangt er daarom ook een bordje naast waarop de tekst ‘unknown artist’ is geschreven.

Tekst loopt verder onder de foto

Een compliment

In een reactie aan graffiti-expert Jasper van Es laat Beaps weten het belangrijk te vinden om bij te dragen aan een realistisch beeld van de graffitiwereld. Beaps merkte ook op dat er naar de artiest wordt gerefereerd als ‘unknown’, terwijl volgens hem duidelijk is dat het zijn werk is.

“De kunst op deze manier ontkennen is voor mij een erkenning van authenticiteit. Want elke revolutionaire kunstvorm in de geschiedenis is altijd ontkend als kunst door de hedendaagse kunstelite. Dus ik zag het als een compliment”, zegt Beaps tegen Van Es.

De tentoonstelling Spuiten en Stikken is tot en met 8 september te zien in het Centraal Museum. Wat er daarna met het graffitiwerk van Beaps wordt gedaan is niet bekend.