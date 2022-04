Beeld van Herman Berkien op Ledig Erf in Utrecht ligt op de grond; mogelijk omvergereden

Het beeld van Herman Berkien op het Ledig Erf in Utrecht is omgevallen. De beschadigingen van de sokkel wijzen erop dat het beeld omver is gereden. De gemeente gaat aangifte doen.

De sokkel ligt op zijn zijkant op de straat. Het beeld lijkt onbeschadigd, maar op de sokkel zijn beschadigingen te zien. Die wijzen erop dat het beeld omver is gereden door een voertuig. Er heeft zich echter nog geen bestuurder gemeld.

Er is een aannemer op weg naar Utrecht die het beeld gaat bekijken. Als het gerepareerd moet worden, zal die het 600 tot 700 kilo zware beeld ook tijdelijk meenemen.

Utreg me stadsie

Het beeld op Ledig Erf is gemaakt door kunstenaar Frans Stelling. Het beeld is gemaakt van brons en werd geplaatst in 2008. De Stichting Vrienden van Herman Berkien nam destijds het initiatief voor het standbeeld van de Utrechtse zanger en cabaretier, die leefde van 1942 tot 2005. Berkien is bekend van zijn liedjes in het Utrechtse dialect, zoals ‘Utreg me stadsie’.

De locatie voor het beeld is gekozen door de stichting en Frans Stelling. Het idee van deze plek is dat Berkien in het centrum van zijn stad staat, in de directe omgeving van alle plekken waarover hij graag zong.

