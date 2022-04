Beeld verzetsheldin Truus van Lier 22 april onthuld in Zocherpark in Utrecht

Het monument van de Utrechtse verzetsvrouw Truus van Lier wordt vrijdag 22 april, haar geboortedag, onthuld. Het beeld komt in het Zocherpark te staan, ter hoogte van de kruising bij het Willemsplantsoen en de Walsteeg. Samen met familie van Truus zal wethouder Anke Klein het beeld onthullen.

Het monument moet volgens de gemeente ‘betekenis geven aan de moed van vrouwen om in verzet te komen, met Truus van Lier als inspirerend voorbeeld’. Een groep initiatiefnemers was met de plannen naar de gemeente gegaan, die aangaf positief te zijn over het idee. Eind 2020 werd bekend dat het monument er zou gaan komen.

Truus van Lier werd in 1921 geboren in Utrecht en was in de Tweede Wereldoorlog lid van de verzetsgroep CS-6. Ze werkte onder meer als koerierster en smokkelde wapens en illegale lectuur. Ook regelde ze onderduikadressen voor Joodse families. In 1943 schoot Van Lier de Utrechtse NSB-hoofdcommissaris van de politie Gerard Kerlen dood bij zijn huis in het Willemsplantsoen. Ze werd daarvoor opgepakt, gedeporteerd en in datzelfde jaar in concentratiekamp Sachsenhausen gefusilleerd.

‘Recht in de ogen’

In Utrecht is een straat vernoemd naar de verzetsheldin, de Truus van Lierlaan. Ook is er sinds 2005 elk jaar een eerbetoon aan Van Lier aan de Catharijnesingel. Daar wordt in het voorjaar in het talud tegenover de Geertekerk ‘Truus’ uitgebeeld met narcissenbollen. Verder onthulde burgemeester Sharon Dijksma vorig jaar onder meer een plaquette voor de Utrechtse verzetsvrouw.

Drie kunstenaars werden uitgenodigd om een ontwerp te maken. Uiteindelijk werd dat van kunstenaar Joyce Overheul uitgekozen. DUIC sprak haar uitgebreid voor de 168e editie van de krant. “De schaal is één op één”, zegt Joyce. “Het beeld staat op een plaat, niet op een sokkel. Als je langs wandelt, kan je Truus recht in de ogen kijken. Ze staat straks tussen de mensen in.”

