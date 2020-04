Bekijk hier het optreden van Malgosia Fiebig op het carillon van de Utrechtse Domtoren

Malgosia Fiebig, beiaardier van de Utrechtse Domtoren, speelde zaterdagochtend een uur lang verzoeknummers van omwonenden. Onder andere Coldplay, Claudia de Breij, Leonard Cohen en Bob Marley passeerden de revue.

Terwijl veel mensen thuis werken en met het mooie weer op het balkon of in de tuin zitten gaat het werk aan de Domtoren onverminderd door. De aannemer en beide eigenaren van de toren beseffen zich dat de geluiden van het werk extra goed te horen zijn voor de ‘buren’.

Om de buurt ook een ander geluid te bieden, deden de drie partijen samen een oproep via een ansichtkaart in 200 brievenbussen in de omgeving. Op de kaart stond: “Welk lied of muziekstuk zou jij graag willen horen vanaf de Domtoren?”

Er kwamen zo’n veertig reacties op het bericht. Malgosia Fiebig speelde zaterdagochtend een aantal van de verzoeknummers die binnenkwamen. Onder dit bericht is het hele concert terug te zien en te luisteren.