Bekijk hier op welke liedjes Utrecht stemde voor de Top 2000

Bohemian Rhapsody van de Britse band Queen is het favoriete lied van inwoners van de gemeente Utrecht. Dat blijkt althans uit het stemgedrag van de Utrechters op de Top 2000.

Net zoals vorig jaar is Bohemian Rhapsody in de stad gekozen tot nummer één. Dat geldt overigens ook voor de landelijke lijst. Na het beroemde lied van Queen vonden de Utrechters Piano Man van Billy Joel dit jaar het beste nummer.

Op de derde plek van de ‘Utrechtse lijst’ staat Wish You Were Here van Pink Floyd, gevolgd door Africa van Toto en Fix You van Coldplay. Bekijk hier de hele top tien van de gemeente Utrecht.

Zangeres Claudia de Breij is de hoogst genoteerde Utrechter in de Top 2000. Zij staat met haar nummer Mag Ik Dan Bij Jou op de 38e plek. De Top 2000 wordt sinds 1999 tussen Kerstmis en oud en nieuw uitgezonden op NPO Radio 2.